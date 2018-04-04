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Дальневосточный банк сообщил об изменении тарифов для физических лиц

4 апреля 2018

Дальневосточный банк информирует вас о том, что с 16.04.2018 вводятся в действие изменения в:

  • Тарифы ПАО «Дальневосточный банк» комиссионного вознаграждения за выпуск и обслуживание банковских карт МИР «Семейная команда» Премиальная (для частных лиц);
  • Тарифы ПАО «Дальневосточный банк» комиссионного вознаграждения за выпуск и обслуживание банковских карт для сотрудников организаций (в рамках зарплатных проектов);
  • Тарифы ПАО «Дальневосточный банк» комиссионного вознаграждения за выпуск и обслуживание банковских карт для вкладчиков ПАО «Дальневосточный банк».

Новые тарифы действуют во всех подразделениях ПАО «Дальневосточный банк».


/ СИА /
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