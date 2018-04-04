Дальневосточный банк сообщил об изменении тарифов для физических лиц

Дальневосточный банк информирует вас о том, что с 16.04.2018 вводятся в действие изменения в:

Тарифы ПАО «Дальневосточный банк» комиссионного вознаграждения за выпуск и обслуживание банковских карт МИР «Семейная команда» Премиальная (для частных лиц);

Тарифы ПАО «Дальневосточный банк» комиссионного вознаграждения за выпуск и обслуживание банковских карт для сотрудников организаций (в рамках зарплатных проектов);

Тарифы ПАО «Дальневосточный банк» комиссионного вознаграждения за выпуск и обслуживание банковских карт для вкладчиков ПАО «Дальневосточный банк».

Новые тарифы действуют во всех подразделениях ПАО «Дальневосточный банк».