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Банк УРАЛСИБ занял 11 место в медиарейтинге российских банков за февраль

4 апреля 2018

Банк УРАЛСИБ занял 11-е место в медиарейтинге российских банков по итогам февраля 2018 года. В медиарейтинг вошли 50 наиболее цитируемых в информационном поле банков, работающих на территории РФ.

На медиарейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» повлияли следующие основные информационные события февраля: награждение Президента Банка Владимира Когана премией «Банкир года-2017», участие руководства Банка в значимых мероприятиях рынка, высокие позиции УРАЛСИБа в рыночных рейтингах, запуск новых продуктовых предложений и акций, новостная и комментарийная активность Банка.

Медиарейтинг составлен компанией «Медиалогия» для портала Banki.ru. Он готовится на основе МедиаИндекса, который отражает не только количественное, но и качественное присутствие компании в информационном поле. МедиаИндекс зависит от влиятельности СМИ, заметности сообщения, яркости упоминания объекта, цитирования, конфликтности, характера упоминания в СМИ и других параметров


/ СИА /
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