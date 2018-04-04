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Председатель Правления Банка УРАЛСИБ Константин Бобров занял 11 место в медиарейтинге российских банкиров

4 апреля 2018

Председатель Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Константин Бобров занял 11 место в медиарейтинге российских банкиров за февраль 2018 года, улучшив свои позиции на 3 пункта по сравнению с январским рейтингом. Исследование подготовлено компанией «Медиалогия» для портала Banki.ru.

На позицию Константина Боброва в медиарейтинге повлияли следующие основные информационные события февраля: открытие первого офиса УРАЛСИБа в Ульяновске, подписание соглашения с Вологодской областью об участии Банка УРАЛСИБ в социальном проекте «Забота», участие Председателя Правления в торжественной церемонии награждения победителей Национальной премии «Бизнес-Успех» и других значимых мероприятиях, посвященных поддержке предпринимателей, новостная активность Банка.

В рейтинге персон участвуют президенты, председатели правления и председатели советов директоров банков, работающих на территории РФ. Ежемесячный медиарейтинг готовится на основе МедиаИндекса, который отражает не только количественное, но и качественное упоминание персоны в информационном поле. МедиаИндекс зависит от влиятельности СМИ, заметности сообщения, яркости упоминания объекта, цитирования, конфликтности, характера упоминания в СМИ и других параметров.


/ СИА /
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