Банк Авангард ввел сервис push-уведомлений в мобильном приложении для физических лиц

В мобильном приложении банка Авангард появилась возможность получать push-уведомления. Сервис доступен всем клиентам, установившим на свои мобильные устройства бесплатное приложение банка Авангард, которое можно скачать в App Store или Google Play.

Содержание push-уведомлений полностью аналогично информации, получаемой клиентами банка с помощью SMS-сервиса. Более 100 видов push-уведомлений сгруппированы в пакеты с общей информацией, информацией по картам и по счетам.

Теперь клиенты банка Авангард могут получать сообщения от банка одним из двух способов на выбор: с помощью push-уведомлений или SMS-сервиса. Подключить пакеты push-уведомлений можно в настройках мобильного приложения. При подключении клиентом push-уведомлений SMS-сервис автоматически отключается.

Однако даже при выборе push-уведомлений в качестве способа получения сообщений от банка коды доступа для подтверждения операций будут по-прежнему направляться клиентам в SMS в целях безопасности. Также SMS-сообщения будут направляться в случае, если клиенту по каким-либо причинам не было доставлено push-уведомление об операциях повышенного риска.