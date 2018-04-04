ВТБ предоставит ГК «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат» банковскую гарантию почти на 1 млрд рублей

Банк ВТБ в Вологодской области предоставил ООО «Фиброплит» (входит в ГК «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат») банковскую гарантию в размере 970 млн рублей. Гарантия обеспечивает исполнение компанией обязательств по соглашению с некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» на финансирование реализации проекта «Организация производства фибролитовых плит и стеновых панелей».

Проект по выпуску строительных материалов на основе древесины будет реализован в Индустриальном парке г. Череповца на земельном участке площадью 150,6 тыс. кв. м. Общий объем инвестиций в проект составит до 2,4 млрд рублей. Плановый объем производства фибролитовых плит на новом заводе — около 105 тыс. м3 в год. Запуск завода запланирован на 4 квартал 2018 года, выход на проектную мощность — на 1-е полугодие 2019 года. Реализация продукции будет осуществляться на экспорт и внутрироссийский рынок. Компания «Фиброплит» — первый и один из якорных резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) на площадке индустриального парка «Череповец».

«Банк ВТБ успешно и плодотворно сотрудничает с ГК «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат» на протяжении многих лет. Компания неизменно сохраняет репутацию надежного партнера. Примечательно, что новый проект группы будет реализован в юбилейный год со дня основания предприятия. Уверен, что запуск нового производства материалов, широко востребованных в строительстве, позволит компании выйти на новый этап развития и укрепить свои позиции как на внутреннем, так и на внешнем рынках», — отметил руководитель департамента корпоративной сети — старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко.

Заместитель генерального директора АО «ЧФМК» Илья Коротков прокомментировал: «Вместе с банком ВТБ наша группа компаний выполняет сложные задачи. На новой производственной площадке в полном объеме будет реализован комплекс подготовительных и строительно-монтажных работ, построен производственный цех, установлено новое современное оборудование, возведен склад готовой продукции и другие помещения и объекты производственного и иного назначения. Реализация проекта позволит создать 138 новых рабочих мест. Его запуск стал возможным благодаря поддержке ВТБ».

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