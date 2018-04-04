Оплата с помощью Google Pay стала доступна всем клиентам банка «Союз» с картами MasterCard

Мобильный платежный сервис Google Pay от компании Google стал доступен держателям карт MasterCard банка «Союз». Доступ к удобному и безопасному мобильному платежному сервису получат все клиенты банка, у которых есть мобильное устройство с операционной системой Android.

Google Pay (предыдущее название Android Pay) – это сервис мгновенной, удобной и безопасной оплаты покупок с любого смартфона или планшета с операционной системой Android. Google Pay можно использовать в любых точках продаж в России и в других странах мира, просто прикладывая смартфон с NFC к бесконтактному считывателю на кассе, а также в мобильных приложениях на вашем смартфоне.

Сервис Google Pay доступен пользователям устройств, оснащенных модулем NFC и работающих на операционной системе Android версии 4.4. (KitKat) и выше. Помимо этого оплату можно совершить при помощи «умных» часов, поддерживающих версию Android Wear 2.0 и имеющих чип NFC.

Удобство платёжного сервиса Google Pay заключается в возможности оплаты товаров и услуг в торговых точках вашим смартфоном, таким образом отсутствует необходимость всегда иметь при себе платёжные карты, а также вводить данные карты при покупках в мобильном приложении. В случае использования сервиса Google Pay при совершении покупки данные о вашей карте продавцу не предоставляются. Безопасность электронных платежей обеспечивается технологией токенизации - вместо карты клиента используется соответствующий токен.

Еще одним важным фактором удобства является лёгкая настройка мобильного сервиса, которая включает в себя следующие действия: скачать приложение Google Pay в Play Market, зарегистрироваться в данном приложении и добавить в приложение информацию о карте MasterCard банка «Союз». Для оплаты покупок достаточно разблокировать телефон и поднести к платежному терминалу, поддерживающему технологию бесконтактных платежей.

Илья Вахрамеев, и.о. директора департамента платежных карт банка «Союз»:

- Банк «Союз» активно внедряет и развивает технологические решения, которые позволяют существенно упростить совершение банковских операций для клиентов. При этом особое значение уделяется вопросам безопасности проведения операций, защиты данных и надежности передачи информации.