«Устойчивое развитие» пришло в Иркутскую область. Начат сбор заявок на инвестирование проектов от 50 млн рублей

Предприниматели Приангарья вместе с с бизнесменами всей страны имеют возможность получить льготное финансирование своего инвестпроекта. Только они, возможно, не знают об этом. Для этого учреждена ежегодная общественная премия «Регионы – устойчивое развитие». Благодаря ей авторы инвестиционных проектов могут найти инвестора, взять кредит на более выгодных условиях, узнать о федеральных и региональных мерах господдержки и получить их.

Фото: Агентство инвестиционного развития Иркутской области

Оосновные условия конкурса:

Инвестиционный проект от 50 млн рублей;

Пониженная процентная ставка – ключевая ставка плюс 1-3%;

Срок реализации – до 15 лет;

30% собственных средств либо 10% - «живые деньги» и 20% - ранее понесенные затраты за 3 года;

35% рынка должно быть подтверждено договорами о намерении;

Поддержка со стороны региональных органов власти.

Прием заявок продолжится до 30 мая. Подробности на сайте.

Яна Шевченко, генеральный директор Агентства инвестиционного развития Иркутской области: «Самое важное — это движение к максимальному упрощению процессов. Чтобы бизнесмен, автор инвестиционного проекта мог прийти в одну точку, и там бы ему ответили на все его вопросы и помогли, что называется, по всем направлениям. В Иркутской области такая организация – Агентство инвестиционного развития, которое не только аккумулирует всю информацию о предложениях коммерческих структур и институтах поддержки, но и непосредственно помогает организовывать переговоры, представляет проекты на мероприятиях федерального и международного уровня. Оргкомитет конкурса 'Регионы – устойчивое развитие' — это ещё один наш партнер, еще один из инструментов для реализации инвестиционных проектов на территории Приангарья».