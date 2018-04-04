Восемь новых современных кинозалов будет оборудовано в Иркутской области в 2018 году

Восемь новых современных кинозалов будет оборудовано в Иркутской области в 2018 году в населённых пунктах с численностью до 500 тыс. жителей. Субсидии Фонда кино конкурса получат два кинозала в Усолье-Сибирском, по одному – в Белореченском, Бирюсинске, Киренске, Усть-Илимске, Заларях и Зиме. Об этом сообщил директор Иркутского областного кинофонда Андрей Сальников.

– Мы очень рады, что муниципальные образования активно приняли участие в конкурсе, подали заявки и сделали это при поддержке губернатора и Правительства Иркутской области. Такое количество кинотеатров в муниципалитетах за один год появится впервые, – отметил Андрей Сальников.

Средства предоставляются на каждый кинозал в размере до 5 млн рублей на безвозвратной основе. Обязательным условием для переоборудованного кинозала является демонстрация фильмов отечественного производства в объёме не менее 50% киносеансов в квартал, сообщает пресс-служба регионального Правительства.

Напомним, в 2015-2017 годах Фонд кино уже выделял средства на модернизацию и оснащение цифровым оборудованием кинотеатров. В Иркутской области в первой и второй волне конкурса победили Байкальск, Алзамай и Черемхово. Четвёртый этап выиграли Куйтун, где открытие кинотеатра запланировано на июнь этого года, а также Бохан и Качуг, где современные кинозалы начнут работу в сентябре.