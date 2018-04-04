ИНК оптимизирует добычу нефти на Даниловском месторождении

«Большая нефть Данилово» - так называется программа по оптимизации добычи и прокачки нефти на Даниловском нефтегазоконденсатном месторождении (ДНГКМ) Иркутской нефтяной компании.

В конце первого квартала 2018 года в районе скважины №5 Даниловского месторождения начата опытная эксплуатация блочной установки освоения скважин (БУОС). Ее задача – подготовка и дегазация сырья, добываемого на месторождении. С запуском БУОС планируется увеличение объемов добычи и прокачки сырья. Также на ДНГКМ запланирован ввод в эксплуатацию трех установок подачи реагента. Использование специального реагента - противотурбулентной присадки - направлено на увеличение пропускной способности трубопровода, по которому прокачивается товарная нефть на установку подготовки нефти (УПН) для последующей транспортировки в магистраль ВСТО.

В 2017 году на Даниловском НГКМ приступили к закачке попутного нефтяного газа обратно в пласт; для этих целей на месторождении была построена дожимная компрессорная станция.

В 2018 году на месторождении планируется увеличить объемы добычи УВС по сравнению с 2017 годом примерно на 10% до 400 тыс тонн.

Справочно: Даниловское месторождение было открыто в 1977 году. Месторождение расположено в Катангском районе Иркутской области в бассейне верхнего течения реки Нижняя Тунгуска. Иркутской нефтяной компании принадлежит право пользования недрами Даниловского НГКМ с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья. В первые годы эксплуатации месторождения добыча на нем велась только в зимний период времени, поскольку вывозить сырье с Данилово можно было только по зимнику. В 2011-2012 году был проложен нефтепровод протяженностью 223 км, соединивший Даниловское месторождение с УПН на Ярактинском НГКМ. Строительство нефтепровода позволило перевести добычу нефти на Даниловском месторождении в круглогодичный режим.