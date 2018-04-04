Развитие моногородов обсудили на совещании с участием представителей субъектов СФО

Совещание по вопросам реализации приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов» и проектов ТОСЭР под председательством заместителя полномочного представителя Президента РФ в СФО, инвестиционного уполномоченного Вадима Головко состоялось в режиме видеоконференцсвязи в регионах СФО. Участие в совещании приняли генеральный директор некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» Илья Кривогов, представители Минэкономразвития РФ, органов исполнительной власти субъектов Федерации округа, мэры монопрофильных муниципальных образований округа.

Создание территорий опережающего социально-экономического развития является важной мерой государственной поддержки монопрофильных муниципальных образований. По словам Вадима Головко, органам власти, которые функционируют в ТОСЭР, особенно на недавно созданных территориях, следует проводить более активную работу с потенциальными и действующими резидентами.

О проблемах и задачах реализации приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов» и проектов территорий опережающего социально-экономического развития в Иркутской области доложил первый заместитель Губернатора - Председатель Правительства Иркутской области Руслан Болотов. В Приангарье территории опережающего социально-экономического развития созданы в моногородах Усолье-Сибирское, Саянск и Черемхово.

В настоящее время в федеральный реестр резидентов ТОСЭР включены три резидента ТОСЭР «Усолье-Сибирское», которые приступили к реализации инвестпроектов. Объем инвестиций, привлеченных резидентами ТОСЭР «Усолье-Сибирское», составил 15,1 млн рублей, что в 2,3 раза больше аналогичного показателя 2016 года. Создано 149 новых рабочих мест, что в три раза выше планового значения. Еще с семью организациями прорабатывается возможность для размещения предприятий по химическому и металлургическому производству, производству лифтового оборудования, кабельно-проводниковой продукции, арматуры.

- Наибольший социально-экономический эффект планируется у проекта АО «Фармасинтез» в Усолье-Сибирском, предварительный объем инвестиций которого более 10 млрд рублей, свыше двух тысяч человек будут обеспечены высокотехнологичными рабочими местами. Сейчас он в финальной стадии проработки, первый этап реализации запланирован на текущий год, - отметил министр экономического развития Иркутской области Евгений Орачевский.

Также в феврале 2018 года на территории города Усолье-Сибирское создано совместное предприятия с ОАО «Могилевлифтмаш» (Республика Беларусь) по производству лифтового оборудования - ООО «Могилевлифтмаш-Усолье». На производственной площадке будущего резидента ТОСЭР планируется производить сборку и наладку лифтовых комплектов с использованием специальных приспособлений и стендов, поступающих от белорусского партнера в разобранном виде. В настоящее время ООО «Могилевлифтмаш-Усолье» ведется подбор земельного участка для реализации инвестиционного проекта, разрабатывается бизнес-план. Предполагаемый объем инвестиций составляет 110 млн рублей, появится 40 новых рабочих мест.

Кроме того, в моногородах Иркутской области успешно выполнена программа по повышению качества городской среды. По итогам 2016-2017 годов там было создано 4454 новых рабочих места. В соответствии с методикой расчета целевого показателя «Количество созданных новых рабочих мест», разработанной Минэкономразвития России, показатель включает как постоянные, так и временные рабочие места: из созданных рабочих мест 1 703 постоянные и 2 751 временные.

Постоянные рабочие места созданы за счет реализации следующих наиболее крупных проектов: модернизация производства АО «Усолье-Сибирский химфармзавод», реконструкция здания ПТОЛ оборотного депо Коршуниха, строительство сети магазинов в Саянске, производство по розливу воды, производство чайных напитков, строительство четырех гостиничных комплексов в Байкальске, расширение производственной базы по переработке леса в Железногорске-Илимском, строительство домостроительного комбината, производящего железобетонные конструкции в Шелехове, и другие, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.