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Почти шесть соискателей претендуют на одну вакансию в Иркутске

4 апреля 2018

Эксперты hh.ruпровели аналитику вакансий и резюме, чтобы выяснить, в каких профессиональных сферах в этом году был самый высокий конкурс среди соискателей Сибири.

В первом квартале конкурс на одну вакансию по СФО составил 5,8 резюме на одно предложение. При этом, меньше всего проблем с трудоустройством было у соискателей Красноярска и Барнаула. А вот определенные сложности с поиском новой работы могли испытывать жители Кемерово, Омска, Иркутска и Новосибирска. Именно в этих регионах в начале года был самый высокий конкурс среди кандидатов на одно предложение.

«Четыре-пять резюме на одно предложение сегодня считается нормой. При таком конкурсе соискатели могут найти работу без особых сложностей, а работодатели - сотрудников, - комментирует Таращук Елана, руководитель пресс-службы HeadHunter по СФО. – Сейчас наш регион находится в верхней границе нормы, с перевесом в сторону работодателей. Скорее всего, в ближайшие два месяца конкурс вырастет еще, но не значительно».

Если же говорить об областях с самым высоким конкурсом, то в пятерку лидеров, практически, во всех городах вошли: «Начало карьеры, студенты» (самый высокий конкурс 16,5 резюме в Кемерово), «Государственная служба» (18,5 резюме в Омске) и «Бухгалтерия» (7,6 в Новокузнецке).

Регион

Конкурс на вакансию

Профсферы с высоким конкурсом

Новосибирск

5,9

«Начало карьеры, студенты» (13,1), «Государственная служба» (10,3), «Высший менеджмент» (10,2), «Транспорт, логистика» (7,9), «Домашний персонал» (6,7)

Красноярск

5,1

«Начало карьеры, студенты» (11,8), «Государственная служба» (11,0), «Юристы» (7,2), «Высший менеджмент» (6,3), «Бухгалтерия» (5,9)

Омск

6,4

«Государственная служба» (18,5), «Начало карьеры, студенты» (16,1), «Безопасность» (8,9), «Добыча сырья» (8,7), «Транспорт, логистика» (7,9)

Иркутск

5,8

«Государственная служба» (13,8), «Начало карьеры, студенты» (12,8), «Высший менеджмент» (8,8), «Транспорт, логистика» (8,0), «Юристы» (7,3)

Кемерово

6,4

«Начало карьеры, студенты» (16,5), «Безопасность» (10,1), «Государственная служба» (7,9), «Высший менеджмент» (7,8), «Бухгалтерия» (7,5), «Административный персонал» (7,5)

Новокузнецк

5,6

«Начало карьеры, студенты» (11,9), «Высший менеджмент» (7,8), «Бухгалтерия» (7,6), «Государственная служба» (6,8), «Юристы» (6,7)

Томск

5,6

«Государственная служба» (14,8), «Начало карьеры, студенты» (14,1), «Добыча сырья» (12,5), «Высший менеджмент» (8,0), «Искусство, развлечения, масс-медиа» (7,2)

Барнаул

5,1

«Государственная служба» (14,6), «Начало карьеры, студенты» (13,0), «Добыча сырья» (8,7), «Юристы» (8,3), «Безопасность» (6,6)

Улан-Удэ

5,5

«Начало карьеры, студенты» (11,9), «Транспорт, логистика» (9,0), «Юристы» (8,1), «Бухгалтерия» (6,5), «Строительство, недвижимость» (5,8)

 


/ СИА /
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