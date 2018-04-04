Почти шесть соискателей претендуют на одну вакансию в Иркутске

Эксперты hh.ruпровели аналитику вакансий и резюме, чтобы выяснить, в каких профессиональных сферах в этом году был самый высокий конкурс среди соискателей Сибири.
В первом квартале конкурс на одну вакансию по СФО составил 5,8 резюме на одно предложение. При этом, меньше всего проблем с трудоустройством было у соискателей Красноярска и Барнаула. А вот определенные сложности с поиском новой работы могли испытывать жители Кемерово, Омска, Иркутска и Новосибирска. Именно в этих регионах в начале года был самый высокий конкурс среди кандидатов на одно предложение.
«Четыре-пять резюме на одно предложение сегодня считается нормой. При таком конкурсе соискатели могут найти работу без особых сложностей, а работодатели - сотрудников, - комментирует Таращук Елана, руководитель пресс-службы HeadHunter по СФО. – Сейчас наш регион находится в верхней границе нормы, с перевесом в сторону работодателей. Скорее всего, в ближайшие два месяца конкурс вырастет еще, но не значительно».
Если же говорить об областях с самым высоким конкурсом, то в пятерку лидеров, практически, во всех городах вошли: «Начало карьеры, студенты» (самый высокий конкурс 16,5 резюме в Кемерово), «Государственная служба» (18,5 резюме в Омске) и «Бухгалтерия» (7,6 в Новокузнецке).
|
Регион
|
Конкурс на вакансию
|
Профсферы с высоким конкурсом
|
Новосибирск
|
5,9
|
«Начало карьеры, студенты» (13,1), «Государственная служба» (10,3), «Высший менеджмент» (10,2), «Транспорт, логистика» (7,9), «Домашний персонал» (6,7)
|
Красноярск
|
5,1
|
«Начало карьеры, студенты» (11,8), «Государственная служба» (11,0), «Юристы» (7,2), «Высший менеджмент» (6,3), «Бухгалтерия» (5,9)
|
Омск
|
6,4
|
«Государственная служба» (18,5), «Начало карьеры, студенты» (16,1), «Безопасность» (8,9), «Добыча сырья» (8,7), «Транспорт, логистика» (7,9)
|
Иркутск
|
5,8
|
«Государственная служба» (13,8), «Начало карьеры, студенты» (12,8), «Высший менеджмент» (8,8), «Транспорт, логистика» (8,0), «Юристы» (7,3)
|
Кемерово
|
6,4
|
«Начало карьеры, студенты» (16,5), «Безопасность» (10,1), «Государственная служба» (7,9), «Высший менеджмент» (7,8), «Бухгалтерия» (7,5), «Административный персонал» (7,5)
|
Новокузнецк
|
5,6
|
«Начало карьеры, студенты» (11,9), «Высший менеджмент» (7,8), «Бухгалтерия» (7,6), «Государственная служба» (6,8), «Юристы» (6,7)
|
Томск
|
5,6
|
«Государственная служба» (14,8), «Начало карьеры, студенты» (14,1), «Добыча сырья» (12,5), «Высший менеджмент» (8,0), «Искусство, развлечения, масс-медиа» (7,2)
|
Барнаул
|
5,1
|
«Государственная служба» (14,6), «Начало карьеры, студенты» (13,0), «Добыча сырья» (8,7), «Юристы» (8,3), «Безопасность» (6,6)
|
Улан-Удэ
|
5,5
|
«Начало карьеры, студенты» (11,9), «Транспорт, логистика» (9,0), «Юристы» (8,1), «Бухгалтерия» (6,5), «Строительство, недвижимость» (5,8)