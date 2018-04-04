Почти шесть соискателей претендуют на одну вакансию в Иркутске

Эксперты hh.ruпровели аналитику вакансий и резюме, чтобы выяснить, в каких профессиональных сферах в этом году был самый высокий конкурс среди соискателей Сибири.

В первом квартале конкурс на одну вакансию по СФО составил 5,8 резюме на одно предложение. При этом, меньше всего проблем с трудоустройством было у соискателей Красноярска и Барнаула. А вот определенные сложности с поиском новой работы могли испытывать жители Кемерово, Омска, Иркутска и Новосибирска. Именно в этих регионах в начале года был самый высокий конкурс среди кандидатов на одно предложение.

«Четыре-пять резюме на одно предложение сегодня считается нормой. При таком конкурсе соискатели могут найти работу без особых сложностей, а работодатели - сотрудников, - комментирует Таращук Елана, руководитель пресс-службы HeadHunter по СФО. – Сейчас наш регион находится в верхней границе нормы, с перевесом в сторону работодателей. Скорее всего, в ближайшие два месяца конкурс вырастет еще, но не значительно».

Если же говорить об областях с самым высоким конкурсом, то в пятерку лидеров, практически, во всех городах вошли: «Начало карьеры, студенты» (самый высокий конкурс 16,5 резюме в Кемерово), «Государственная служба» (18,5 резюме в Омске) и «Бухгалтерия» (7,6 в Новокузнецке).