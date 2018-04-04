Азиатско-Тихоокеанский банк принял участие в конференции «Россия - Китай: основные тренды финансовых отношений – 2018»

3 апреля в Москве прошла VII международная конференция «Россия - Китай: основные тренды финансовых отношений – 2018». Азиатско-Тихоокеанский Банк выступил стратегическим партнером мероприятия. В качестве приглашенного эксперта на конференции выступила Мария Розбицкая, руководитель управления международных отношений АТБ.

Спикер рассказала гостям о перспективах развития сотрудничества между региональными банками России и Китая. Отметила их экономические предпосылки: восстановление роста экономики России, стабилизацию курса российского рубля, либерализацию юаня и вхождение его в корзину SDR, оздоровление российской банковской системы. Кроме этого - активное развитие деловых отношений между крупнейшими китайскими и российскими компаниями, создание советов и ассоциаций, рост интереса российского бизнеса к импорту из Китая.

АТБ является традиционным партнером конференции, так как развитие отношений с КНР - одно из важнейших направлений деятельности банка. С 2015 АТБ является одним из активных членов Российско-Китайского Финансового Совета, образованного совместно Сбербанком и Банком Харбина. В мае 2017 года АТБ стал первым российским участником Азиатской Ассоциации Финансового Сотрудничества (Asian Financial Cooperation Association).

Комментирует Мария Розбицкая, руководитель управления международных отношений АТБ: «АТБ является маркетмейкером на российском финансовом рынке по операциям с наличной валютой. В области торгового финансирования наши китайские партнеры профинансировали как экспорт из России в Китай, так и импорт из Китая в Россию. С начала 2017 года было профинансировано внешнеторговых сделок клиентов банка на сумму свыше 140 млн юаней, в то время как в 2016 году - 81 млн юаней. В общем текущем портфеле АТБ доля профинансированных сделок с китайскими компаниями превысила 60% и продолжает расти. Кроме того, мы видим для себя крайне перспективным возможность поставки нашим китайским банкам-партнерам как слитков из драгоценных металлов и совершение торговых операций по обезличенным счетам, так и монет из драгоценных металлов для реализации на китайском рынке. Сотрудничество АТБ с финансовыми институтами Китая, и, прежде всего, с региональными банками, продолжает укрепляться, чему мы очень рады».

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) — крупнейший частный банк Сибири и Дальнего Востока, основан в 1992 году. АТБ предоставляет полный комплекс банковских продуктов и услуг для физических и юридических лиц. Филиальная сеть АТБ включает 208 подразделений в 109 населенных пунктах в 19 регионах страны. Головной офис банка располагается в Благовещенске (Амурская область).

По данным на 01.04.2017 по размеру чистых активов АТБ занимает 54-е место в рэнкинге крупнейших российских банков «Интерфакс-100». По данным на 01.08.2017 года собственный капитал АТБ составляет 12,5 млрд рублей, чистые активы - 134,4 млрд рублей. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №1810 выдана Банком России 4 августа 2015 года. АТБ входит в Систему страхования вкладов.