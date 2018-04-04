«Ростелеком» в Иркутской области запускает новый пакет услуг для бизнеса

«Ростелеком» презентовал пакет услуг «Виртуальная АТС и Бесплатный вызов» на встрече с предпринимателями Иркутска. Участники мероприятия – представители малого и среднего бизнеса – узнали, как с облачными услугами сократить расходы на связь при покупке оборудования, программного обеспечения, аренде помещения и на штате ИТ-специалистов.

«За первый квартал 2018 года в Приангарье уже более 100 корпоративных клиентов подключили «Виртуальную АТС», из них десять процентов взяли услугу в пакете с интеллектуальным номером «8-800», – комментирует директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Заушицин. – Чтобы оценить достоинства услуги, «примерить» ее для своего офиса, мы предлагаем клиентам в тестовом режиме пользоваться виртуальной телефонией в течение семи дней с базовыми функциями и полным доступом в личный кабинет – это очень удобно».

«Телекомпания «АИСТ» для связи выбрала «Виртуальную АТС». Услуга позволила быстро развернуть достаточно сложную систему взаимодействия, не прибегая к дорогостоящим программным или аппаратным решениям, – отметил генеральный директор ТВ-компании «АИСТ» Амгалан Базархандаев. – Поскольку у нас в эфире регулярно принимают участие члены Правительства региона, министры, руководители областных структур и федеральных ведомств, то бесплатный телефонный звонок на «8-800» это еще и прямой диалог власти и населения. И «Ростелеком» очень помог нам организовать такую возможность».

Клиенты, подключившие интеллектуальный номер «8-800», главным преимуществом услуги считают возможность принимать вызовы со всей территории РФ с сетей любых операторов мобильной и фиксированной связи, а также с веб-ресурсов через флэш-баннер с интегрированным в него программным кодом. Еще одним плюсом «8-800» участники бизнес-встречи назвали способность объединить в одну сеть разрозненные подразделения и настроить переадресацию в зависимости от повода обращения, времени суток, дня недели и региона звонящего.

ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ «Ростелекома» - более 9,8 млн пользователей, из которых свыше 4,8 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Выручка Группы компаний за 12 мес. 2017 г. составила 305,3 млрд руб., OIBDA достигла 96,9 млрд руб. (31,7% от выручки), чистая прибыль – 14,1 млрд руб.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.

Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Сибирского Федерального округа.

«Ростелеком» МРФ «Сибирь» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 8 региональных филиалов – Алтайский, Бурятский, Иркутский, Кемеровский, Красноярский, Новосибирский, Омский, Томский.

Иркутский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Иркутской области. Филиал находится в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком – Сибирь»), созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком».