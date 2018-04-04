«Газпром геологоразведка» завершила сейсморазведочные работы на двух лицензионных участках Ковыктинского месторождения

30 марта ООО «Газпром геологоразведка» завершило масштабные сейсморазведочные работы методом 3D на Хандинском и Чиканском лицензионных участках, входящих в Ковыктинское газоконденсатное месторождение, в Иркутской области.

Объем геофизических исследований, осуществленных в полевой сезон, составил около 2,5 тыс. кв. км. На Ковыктинском ГКМ применяется широкоазимутальная сейсморазведочная съемка с повышенной плотностью регистрации данных. В сейсморазведочных работах приняли участие 4 полевых партии общей численностью 1,5 тыс. человек.

Полученные в результате проведенных исследований данные после дальнейшей обработки и интерпретации позволят построить трехмерную геолого-геофизическую модель месторождения и уточнить геологическое строение залежей углеводородов.

«С начала геологоразведки на Ковыктинском ГКМ общий объем проведенных сейсморазведочных работ 3D составил более 11 тыс. кв. км. Этот проект является на сегодняшний день одним из крупнейших в стране как по выполненным объемам геофизических исследований, так и по степени их сложности. Отсутствие инфраструктуры, гористый рельеф, снежные зимы затрудняли мобилизацию рабочих и техники во время производственных процессов, однако это не сказалось на производительности работ – они выполнялись в срок и с высоким качеством», – сказал генеральный директор ООО «Газпром геологоразведка» Алексей Давыдов.

Справка

ООО «Газпром геологоразведка» — 100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром», обеспечивающее проведение всего комплекса геологоразведочных работ по поиску новых месторождений и залежей углеводородов на суше и шельфе Российской Федерации, а также доразведку запасов уже открытых месторождений и их подготовку к разработке. Основная цель деятельности компании — восполнение минерально-сырьевой базы Группы «Газпром».

ООО «Газпром геологоразведка» осуществляет производственную деятельность в Ямало-Ненецком автономном округе, Красноярском крае, Иркутской области, Республике Саха (Якутия), Центральной России, на шельфах Карского, Баренцева, Охотского морей.

В рамках общей стратегии социальной ответственности ПАО «Газпром» общество участвует в социально-экономическом развитии территорий своей производственной деятельности.

В ООО «Газпром геологоразведка» внедрена и функционирует система экологического менеджмента, которая соответствует требованиям международного стандарта ISO 14001:2015. На всех этапах производственной деятельности реализуется комплекс природоохранных мероприятий. Проводится экологический мониторинг и контроль.

Коллектив насчитывает около 700 человек. Головной офис находится в Тюмени.

К реализации программы геологоразведочных работ (ГРР) на территории Иркутской области ООО «Газпром геологоразведка» приступила в 2012 году. Целью проводимых работ является уточнение структуры и объемов запасов углеводородного сырья, детализация геологической модели Ковыктинского ГКМ.

В настоящее время компания выполняет ГРР на 4 лицензионных участках (ЛУ) – Ковыктинском, Хандинском, Чиканском, входящих в Ковыктинское ГКМ и на Южно-Усть-Кутском ЛУ.

При проведении сейсморазведочных работ и строительстве разведочных скважин используются современные технологии и материалы, обеспечивающие промышленную и экологическую безопасность. Так, на Хандинской площади, ГРР на которой начались в 2017 году, применяются особые экологичные технологии строительства скважин в связи с близостью Байкальской природной территории.

В рамках общей стратегии социальной ответственности ПАО «Газпром» ООО «Газпром геологоразведка» участвует в развитии территорий своей производственной деятельности. В частности, подписаны и действуют соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с Жигаловским и Казачинско-Ленским районами Иркутской области.