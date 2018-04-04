Новые границы водоохранной зоны Байкала призваны снизят социальную напряженность в прибрежных населенных пунктах

Новые границы водоохранной зоны озера Байкала призваны снизить социальную напряженность среди населения, проживающего на побережье озера. Об этом сегодня на брифинге заявил министр природных ресурсов и экологии Андрей Крючков.

Теперь в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации, подписанном Дмитрием Медведевым 26 марта текущего года, водоохранная зона внутри границ прибрежных населенных пунктов устанавливается шириной 200 м. Ранее, с марта 2015 года, действовали другие нормы. Ширина водоохранной зоны варьировалась в различных местах от трех до 70 км. В границы водоохранной зоны вошли 78 населенных пунктов с численностью жителей 55,6 тыс. человек. Вся хозяйственная и иная деятельность в таких населенных пунктах оказалась ограниченной несколькими нормативно-правовыми актами, статьей 65 Водного кодекса РФ и постановлением Правительства России № 643 «Об утверждении перечня видов деятельности, запрещенных в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории».

В том же 2015 году Правительство Иркутской области и коллеги из Республики Бурятия выступили с инициативой корректировки границ водоохранной зоны озера Байкал. В июне 2016 года на совещании в Министерстве природных ресурсов и экологии России регионами-соседями было предложено при определении ширины водоохранной зоны взять за основу научно-обоснованный подход Института географии имени В.Б Сочавы СО РАН.

Через год состоялась Прямая линия с Президентом России Владимиром Путиным, где к главе государства обратились жители острова Ольхон с жалобами на большие проблемы из-за существующих ограничений. Президент поручил Миприроды России скорректировать границы водоохранной зоны Байкала, и по заказу министерства Институт имени В.Б. Сочавы летом того же года проделал такую работу. В результате ширина водоохранной зоны Байкал значительно уменьшилась и составила от одного до трех километров, но в нее по-прежнему целиком входило 38 населенных пунктов, где все также не было возможности какого-либо социально-экономического развития, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

В сентябре прошлого года Иркутская область и Республика Бурятия подготовили предложения о сокращении границ водоохранной зоны Байкала в прибрежных населенных пунктах до 200 м.

– Мы выработали совместную позицию двух руководителей субъектов – Губернатора Иркутской области и Главы Республики Бурятия. И эта позиция была полностью учтена Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации. – сообщил Андрей Крючков. – Для экологии и экосистемы Байкала это не нанесет никакого вреда, потому как был проработан научный подход, а в 200-метровой водоохранной зоне по-прежнему будут действовать запреты, предусмотренные 643 постановлением российского Правительства и федеральным законом об охране озера Байкал. Зато за пределами водоохранной зоны в остальных границах прибрежных населенных пунктов появится возможность строить очистные сооружения, проводить централизованное водоснабжение и водоотведение, что несомненно послужит снижению нагрузки на экосистему озера.