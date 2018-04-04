«Зимниада» на Байкале пополнится новыми мероприятиями в 2019 году

Новые мероприятия планируется включить в календарь Международного фестиваля зимних игр на Байкале «Зимниада» в 2019 году. В ближайшее время оргкомитет начнет работу в этом направлении, сообщила на пресс-конференции руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.

Подводя итоги «Зимниады-2018», организованной с 16 февраля по 25 марта, Екатерина Сливина отметила, что все 14 мероприятий фестиваля прошли в штатном режиме.

– Фестиваль посетили жители Иркутской, Кемеровской, Московской, Свердловской и Новосибирской областей, Республик Бурятия, Хакасия и Удмуртия, а также КНР, Республики Корея, Нидерландов, Германии, Казахстана и других территорий. География участников свидетельствует о популярности событийных мероприятий на Байкале среди российских и иностранных туристов, – подчеркнула Екатерина Сливина.

По словам члена оргкомитета Зимниады Вадима Копылова, во время проведения фестиваля отмечался большой туристический поток на Байкал. Особой популярностью среди отдыхающих пользовались мероприятия в поселке Листвянка Иркутского района, на Малом море и острове Ольхон.

– Туристические базы в период проведения фестиваля были переполнены, инфраструктура работала на пределе. Зимний мини-сезон по некоторым показателям сравнялся с летним периодом. Все это, безусловно, вызвано интересом к байкальскому льду и природе. Мероприятия, которые вошли в Зимниаду, хорошо сказались на увеличении турпотока, – рассказал Вадим Копылов.