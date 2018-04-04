В Иркутской области завершена процедура конкурсного отбора регионального оператора по обращению с ТКО для Зоны Юг

В Иркутской области завершена процедура конкурсного отбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами для Зоны Юг, организатором которого выступало региональное министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок. Об этом сообщил глава министерства Максим Авдеев.

Напомним, что 21 февраля 2018 года на официальном сайте торгов были опубликованы извещение и документация о проведении конкурсного отбора для южной зоны деятельности регионального оператора. Согласно территориальной схеме обращения с отходами в Иркутской области, в Зону Юг включены территории городов Иркутска, Ангарска, Тулуна, Саянска, Свирска, Усолье-Сибирского, Черемхово, Зимы, Бодайбо, а также Бодайбинского, Тулунского, Балаганского, Жигаловского, Заларинского, Зиминского, Иркутского, Качугского, Куйтунского, Ольхонского, Слюдянского, Усольского, Усть-Удинского, Черемховского, Шелеховского районов, муниципалитетов Усть-Ордынского Бурятского округа.

По данным ведомства, к окончанию срока подачи заявок на участие в конкурсном отборе была подана единственная заявка от Общества с ограниченной ответственностью «РТ–НЭО Иркутск». Конкурсной комиссией, в состав которой были включены представители профильных ведомств и органов исполнительной власти региона, заявка признана соответствующей Правилам конкурсного отбора, а заявителю присвоен статус регионального оператора.

– В ходе рассмотрения заявки участника конкурсная комиссия внимательно изучила представленные документы, к числу которых относится регистрация участника на территории Российской Федерации, наличие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I – IV классов опасности, обязательство соблюдать критерии качества при оказании услуг регионального оператора и другие. Присвоение единственному участнику конкурсного отбора статуса регионального оператора является первым шагом к запуску механизма по формированию на территории Иркутской области новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Следующий этап – заключение соглашения между министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области и региональным оператором об организации деятельности по обращению с отходами, – сообщил Максим Авдеев.

Министр добавил, что конкурсный отбор регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами для Зоны Север в конце марта текущего года был объявлен повторно в связи с признанием данной процедуры несостоявшейся.