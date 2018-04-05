«Твой неповторимый кулич». "Слата" приглашает всех желающих на бесплатные мастер-классы

С 5 по 8 апреля в супермаркетах «Слата» пройдут бесплатные мастер-классы «Твой неповторимый кулич». Кулинары-художники Иркутского Хлебозавода научат всех желающих превращать обычные куличи в настоящие произведения искусства!
Мастер-классы по художественной росписи пасхальных куличей пройдут по следующим адресам:
5 апреля, с 17.00 до 19.00:
г.Иркутск
- ул. Лермонтова, 78
- мкр. Университетский, 43
- ул. Дзержинского, 40
- ул. Сухэ-Батора, 7
- ул. Р. Люксембург, 359
г.Ангарск
- 13 мкр., д. 33
6 апреля, с 17.00 до 20.00, и 7 апреля, с 12.00 до 15.00:
г.Иркутск
- ул. Лермонтова, 78
- б. Рябикова, 20б
- ул. Лермонтова, 90/1
- мкр. Университетский, 43
- ул. Ленинградская, 90
- ул. Дзержинского, 40
- ул. Трилиссера, 80
- ул. Байкальская, 250/1
- мкр. Юбилейный, 42
- ул. Сухэ-Батора, 7
- ул. Академическая, 31
- ул. Баумана, 202
- ул. Р. Люксембург, 359
г.Ангарск
- 13 мкр., д. 33
- 17 мкр., д.6
8 апреля, с 10.00 до 12.00:
г.Иркутск
- б. Рябикова, 20б
- мкр. Университетский, 43
- ул. Байкальская, 250/1
- ул. Баумана, 202
г.Ангарск
- 17 мкр., д. 6