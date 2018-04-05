«Твой неповторимый кулич». "Слата" приглашает всех желающих на бесплатные мастер-классы

С 5 по 8 апреля в супермаркетах «Слата» пройдут бесплатные мастер-классы «Твой неповторимый кулич». Кулинары-художники Иркутского Хлебозавода научат всех желающих превращать обычные куличи в настоящие произведения искусства!

Мастер-классы по художественной росписи пасхальных куличей пройдут по следующим адресам:

5 апреля, с 17.00 до 19.00:

г.Иркутск

ул. Лермонтова, 78

мкр. Университетский, 43

ул. Дзержинского, 40

ул. Сухэ-Батора, 7

ул. Р. Люксембург, 359

г.Ангарск

13 мкр., д. 33

6 апреля, с 17.00 до 20.00, и 7 апреля, с 12.00 до 15.00:

г.Иркутск

ул. Лермонтова, 78

б. Рябикова, 20б

ул. Лермонтова, 90/1

мкр. Университетский, 43

ул. Ленинградская, 90

ул. Дзержинского, 40

ул. Трилиссера, 80

ул. Байкальская, 250/1

мкр. Юбилейный, 42

ул. Сухэ-Батора, 7

ул. Академическая, 31

ул. Баумана, 202

ул. Р. Люксембург, 359

г.Ангарск

13 мкр., д. 33

17 мкр., д.6

8 апреля, с 10.00 до 12.00:

г.Иркутск

б. Рябикова, 20б

мкр. Университетский, 43

ул. Байкальская, 250/1

ул. Баумана, 202

г.Ангарск