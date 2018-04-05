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«Твой неповторимый кулич». "Слата" приглашает всех желающих на бесплатные мастер-классы

5 апреля 2018

С 5 по 8 апреля в супермаркетах «Слата» пройдут бесплатные мастер-классы «Твой неповторимый кулич». Кулинары-художники Иркутского Хлебозавода научат всех желающих превращать обычные куличи в настоящие произведения искусства!

Мастер-классы по художественной росписи пасхальных куличей пройдут по следующим адресам:

5 апреля, с 17.00 до 19.00:

г.Иркутск

  • ул. Лермонтова, 78
  • мкр. Университетский, 43
  • ул. Дзержинского, 40
  • ул. Сухэ-Батора, 7
  • ул. Р. Люксембург, 359

г.Ангарск

  • 13 мкр., д. 33

6 апреля, с 17.00 до 20.00, и 7 апреля, с 12.00 до 15.00:

г.Иркутск

  • ул. Лермонтова, 78
  • б. Рябикова, 20б
  • ул. Лермонтова, 90/1
  • мкр. Университетский, 43
  • ул. Ленинградская, 90
  • ул. Дзержинского, 40
  • ул. Трилиссера, 80
  • ул. Байкальская, 250/1
  • мкр. Юбилейный, 42
  • ул. Сухэ-Батора, 7
  • ул. Академическая, 31
  • ул. Баумана, 202
  • ул. Р. Люксембург, 359

г.Ангарск

  • 13 мкр., д. 33
  • 17 мкр., д.6

8 апреля, с 10.00 до 12.00:

г.Иркутск

  • б. Рябикова, 20б
  • мкр. Университетский, 43
  • ул. Байкальская, 250/1
  • ул. Баумана, 202

г.Ангарск

  • 17 мкр., д. 6


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