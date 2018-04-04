Благоустройство территории пешеходного перехода в районе курорта «Ангара» будет завершено в июне. Об этом сообщил начальник МКУ «УКС города Иркутск» Илья Кручинин.

Он также отметил, что подрядная организация до 1 июня должна устранить все замечания, которые выявлены на объекте после таяния снега. Планируется, что к этому времени будут благоустроены подходы к наземному сооружению, восстановлена укладка тротуарной плитки, выполнена уборка территории, обустроены газоны.

- На момент сдачи объекта в эксплуатацию все необходимые работы, в том числе благоустройство, были выполнены в полном объеме. Замечания, выявленные в ходе эксплуатации, будут устранены подрядной организацией в рамках гарантийных обязательств без ущерба для бюджета города , - отметил Илья Кручинин.

Пресс-служба администрации города Иркутска напоминает, что строительство перехода осуществлялось в рамках муниципальной программы «Дороги города Иркутска на 2013 – 2020 годы». На эти цели выделено более 20 млн рублей из регионального и муниципального бюджетов. Объект сдан в эксплуатацию в феврале 2018 года.