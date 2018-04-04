Конкурс по предоставлению субсидий для предпринимателей проходит в Иркутске. ​ На эти цели в бюджете города в 2018 году предусмотрено 4,5 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

Заместитель мэра – председатель комитета по бюджетной политике и финансам Альфия Валиулина отметила, что субсидии предприниматели смогут направить на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией собственного бизнеса: на приобретение оборудования или аренду помещения.

Подробно ознакомиться с условиями предоставления субсидий можно на сайте администрации Иркутска www.admirk.ru/ в разделе «Имущество и бизнес/ малый и средний бизнес/ субсидии». Документы для участия в конкурсе принимаются до 13 апреля 2018 года в управлении планирования комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, 14, 2-й этаж, каб. № 205.

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