В Саянске пенсионеры стала жертвами мошенников и лишились 100 тысяч рублей

В Саянске у пенсионерки мошенники похитили более 10 тысяч рублей.

В дежурную часть отдела полиции обратилась 65-летняя жительница Зиминского района с заявлением о том, что неизвестные лица, путем обмана, похитили у нее с мужем более 100 тысяч рублей. При выяснении обстоятельств случившегося правоохранителями было установлено, что в конце мая на Интернет сайте «Авито», по просьбе пожилых родителей сын разместил объявление о продаже мотоблока за 60000 рублей, указав в объявлении номер телефона отца.

На следующий день, на указанный в объявлении номер телефона позвонил неизвестный мужчина, который представился покупателем и пояснил, что готов приобрести вещь. Однако денежные средства за покупку он сможет перевести только на банковскую карту продавца, которую необходимо вставить в банковский терминал и провести с ней ряд операций.

Не подозревая, что становятся жертвами мошенников, супружеская пара прибыла в филиал банка, где глава семейства, вставив свою банковскую карточку в банковский терминал, позвонил «лже-покупателю» и, следуя его указаниям, совершил несколько операций с картой. Спустя некоторое время, на его номер телефона пришло смс с информацией о списании со счета всех денежный средств.