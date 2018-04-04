ФНС предупредила, что за несвоевременное представление декларации о доходах предусмотрены штрафные санкции

В ИФНС России по Свердловскому округу г. Иркутска состоялся семинар по актуальным темам: декларирование доходов, полученных в 2017 году, и урегулирование налоговых споров в досудебном порядке.

Инспекторы рассказали о том, в каких случаях физические лица не позднее 3 мая 2018 года должны отчитаться о доходах, представив декларацию по форме 3-НДФЛ. А также напомнили, что если она не будет направлена в установленный срок, налогоплательщику грозит штраф в размере 5% от неуплаченной суммы налога за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления (не более 30%, но не менее 1 тыс. рублей).

Отчитаться перед государством необходимо, если в прошлом году гражданин получил имущество в порядке дарения от лиц, не являющихся близкими родственниками, доходы от сдачи в аренду квартир, жилых домов, дач, земельных участков, гаражей, транспортных средств, а также от продажи имущества, находившегося в собственности менее трех лет. Сдать декларацию в налоговый орган можно лично или направить ее в электронном виде с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России. Причем, Интернет-ресурс позволяет отслеживать статус ее камеральной проверки и подать заявление на возврат налога на доходы. Получить пароль доступа - регистрационную карту к «Личному кабинету» граждане могут, обратившись в любую инспекцию.