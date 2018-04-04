Связь-Банк проведет лекции для школьников и студентов во время Всероссийской недели финансовой грамотности 2018

Связь-Банк (группа Внешэкономбанка) проведет уроки, лекции, экскурсии, финансовые бои для школьников и студентов в 25 городах России во время IV Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи 2018. .

Неделя финансовой грамотности учреждена при поддержке Министерства финансов РФ.

С 9 по 22 апреля школьники средних и старших классов, студенты вузов и родители посетят познавательные занятия по финансовой грамотности, организованные Связь-Банком в Москве, Санкт-Петербурге, Омске, Воронеже, Липецке, Оренбурге, Иркутске, Махачкале, Сочи, Краснодаре, Мурманске, Перми, Саратове, Владикавказе, Ульяновске, Екатеринбурге, Чите и других городах России.

Как научиться считать деньги по-взрослому, как вкладывать в будущее, что полезно знать о личных финансах, почему финансовое воспитание начинается с семьи – на эти и другие вопросы участники Недели финансовой грамотности получат ответы в игровой форме и форме диалога из уст профессионалов финансовой отрасли.

ПАО АКБ «Связь-Банк» основано в 1991 году. Генеральная лицензия Банка России № 1470. Банк работает в 54 регионах РФ. Участник системы обязательного страхования вкладов. Главным акционером Связь-Банка является Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».