Деловая активность в РФ остаётся подавленной

Сегодня исследовательская компания IHS Markit опубликовала мартовские данные сводного индекса деловой активности PMI (включает в себя данные по обрабатывающей промышленности и сфере услуг в частном секторе) по РФ. Индикатор является важным опережающим индикатором динамики ВВП и отраслевых трендов.

Негативным сюрпризом стало падение индекса сразу на 2 пункта до 53,2 пункта, отмечает Тимур Нигматуллин, аналитик «Открытие Брокер». Формально индекс всё ещё находится выше порогового уровня 50 пунктов, что означает усиление деловой активности. Однако и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг динамика близка к станции.

Сокращаются темпы роста количества новых заказов. Так, в сфере услуг показатель снизился до восьмимесячного минимума, в производстве – до двадцатимесячного минимума. Опрошенные менеджеры (данные собирались с 12 по 27 марта) отметили рост себестоимости в связи с более высокими затратами на коммунальные услуги, ростом трудозатрат и усилением налогового бремени.

С учётом относительно высоких цен на нефть и ускорения темпов роста экономики основных торговых партнеров России причины текущего снижения деловой активности не выглядят очевидными. По всей видимости, не последнюю роль играют усиливающиеся многочисленные структурные дисбалансы, стимулирующая сбережения жёсткая монетарная политика ЦБ и специфика национального рынка труда (безработица продолжает находиться под уровнем NAIRU – из-за недостатка на рынке «свободных рук» потенциально создаются предпосылки для повышения работодателями зарплат темпами, опережающими рост производительности труда).

Анализ тренда позволяет предположить, что темпы роста ВВП по итогам 2018 года не превысят 1,5% против 3,9% в целом по миру. По всей видимости, статистика умеренно негативна для компаний потребительского сектора. Так, в краткосрочной перспективе, несмотря на интенсификацию потребкредитования, потребительский спрос останется в подавленном состоянии.