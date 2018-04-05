АО "Солид Банк" запустил пополняемый вклад "Банзай"

Новый вклад «Банзай» с возможностью пополнения и частичного снятия средств действует в АО «Солид Банк» с 4 апреля 2018 г.



Денежные вклады остаются самым популярным инструментов для сбережения и приумножения накопленных средств. Понятные условия, надежность и государственная гарантия возврата средств обуславливают популярность данного финансового продукта, предлагаемого банками.



Солид Банк предлагает удобный вклад «Банзай», главными преимуществами которого являются возможность пополнения и расходных операций. В большинстве случаев именно эти условия являются ключевыми при выборе вклада.



Демократичная сумма первоначального взноса (1000 руб.) позволяет открыть данный вклад любому клиенту в любое время, и не зависеть от наличия значительной суммы на руках. Но, важно отметить, что ставка зависит от суммы вклада.



Процентная ставка по вкладу «Банзай» является довольно привлекательной и составляет 6,7% годовых при сумме от 300 000 руб., при сумме до 300 000 руб.– 4,5% годовых.



АО «Солид Банк» участник системы обязательного страхования вкладов 20 января 2005 года № 466. Все вклады банка застрахованы.