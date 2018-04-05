Дмитрий Патрушев встретился с Главой Амурской области Александром Козловым

Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Дмитрий Патрушев и губернатор Амурской области Александр Козлов провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили перспективы взаимодействия Банка и Правительства области, а также подписали Соглашение о развитии сотрудничества.



Документ направлен на решение приоритетных задач социально-экономического развития региона. В его рамках планируется, помимо развития сотрудничества в сфере сельского хозяйства, расширять взаимодействие в сфере транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, промышленного производства, а также обеспечить предприятия, в том числе в сегменте малого и среднего предпринимательства, и населения широким спектром высококачественных банковских услуг.



Как отметил Дмитрий Патрушев, Амурская область сегодня обладает высокой инвестиционной привлекательностью, а ее экономика – существенным потенциалом для роста. Банк поддерживает перспективные региональные проекты, развивает розничный бизнес в регионе, повышая доступность кредитования для населения и совершенствуя систему безналичных расчетов, дистанционного банковского обслуживания.



РСХБ приступил к работе в Амурской области в 2000 году и сегодня осуществляет свою деятельность посредством 17 точек продаж. За время работы Россельхозбанк вложил в экономику региона более 60 млрд рублей и оказал поддержку в реализации 30 инвестиционных проектов, из них 24 проекта – в агропромышленном комплексе.