Проведи каникулы Корее вместе с Примсоцбанком

Примсоцбанк совместно с Национальной организацией туризма Кореи объявляет о начале розыгрыша, главными призами которого станут два парных комплекта авиабилетов Владивосток-Сеул-Владивосток или Иркутск-Сеул-Иркутск.

Для участия в розыгрыше клиентам из Приморского края и Иркутска необходимо с 01 апреля по 01 июля оформить карту «Примсоцбанк – S7 Priority» и совершить транзакции на сумму не менее 1000 рублей. При этом участники акции получат возможность выиграть билеты, а также два сертификата на сумму 10 000 рублей каждый в ресторан корейской кухни или один из десяти комплектов бизнес сувениров от НОТК.

«Условия тарифных планов на картах S7 сочетают в себе низкую стоимость обслуживания, высокий уровень сервиса и большое количество начисляемых бонусных миль, – отмечает Андрей Грудинин, начальник отдела электронного бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» – Розыгрыш призван привлечь внимание любителей путешествий к нашему предложению и и показать, что на билеты в отпуск можно заработать повседневными тратами».

Согласно тарифным планам карт «Примсоцбанк – S7 Priority», первый год обслуживания карты является бесплатным, а бонусные мили начисляются из расчёта одна миля на каждые 60 или 55 потраченных рублей, в зависимости от класса карты. Также владельцы карт получат бесплатный доступ к SMS-информированию, интернет-банку «Примсоц Л@йн» и возможность бескомиссионного снятия наличных в банкоматах любых банков в пределах льготного лимита.