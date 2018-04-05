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Ипотека от Дальневосточного банка стала еще доступнее

5 апреля 2018

Дальневосточный банк продолжает снижать процентные ставки по программам ипотечного кредитования – теперь стать владельцем собственной квартиры можно, оформив ипотечный кредит на приобретение жилья на первичном и вторичном рынкахучастие в долевом строительстве на выгодных условиях — от 9,1 % годовых при первоначальном взносе от 15 % приобретаемой жилой недвижимости.

Сниженные процентные ставки — от 9,4 % годовыхраспространяются и на покупку дома с земельным участком под залог приобретаемой недвижимости. А улучшить условия уже имеющегося кредита можно с помощью программы «Рефинансирование ипотеки», ставка по которой — от 9,1 % годовых.


/ СИА /
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