Ипотека от Дальневосточного банка стала еще доступнее

Дальневосточный банк продолжает снижать процентные ставки по программам ипотечного кредитования – теперь стать владельцем собственной квартиры можно, оформив ипотечный кредит на приобретение жилья на первичном и вторичном рынках, участие в долевом строительстве на выгодных условиях — от 9,1 % годовых при первоначальном взносе от 15 % приобретаемой жилой недвижимости.

Сниженные процентные ставки — от 9,4 % годовыхраспространяются и на покупку дома с земельным участком под залог приобретаемой недвижимости. А улучшить условия уже имеющегося кредита можно с помощью программы «Рефинансирование ипотеки», ставка по которой — от 9,1 % годовых.