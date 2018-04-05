Sberbank Private Banking — номер один в номинации «Русский private»

Sberbank Private Banking стал победителем VIII премии в области инноваций и достижений финансовой отрасли «Финансовая сфера» в номинации «Русский private».

«Еще 5–7 лет назад на российском рынке не было такого сегмента, как private banking. Мы создаем рынок, разрабатывая решения на уровне зарубежных банков в соответствии с высоким порогом входа — 100 млн руб.+», — прокомментировала победу заместитель руководителя Sberbank Private Banking Анна Иванчук.

Премия в области инноваций и достижений финансовой отрасли «Финансовая сфера» проводится деловым журналом «Банковское обозрение» ежегодно, начиная с 2012 года. Экспертный совет в составе нескольких десятков представителей банковской отрасли путем закрытого голосования отбирает победителя в каждой из номинаций. В оценках учитываются экономические и технологические составляющие решения или банковского продукта.

Кроме того, в 2017 году Sberbank Private Banking получил высокие оценки в национальных рейтингах: занял первое место в категории «Лучшие российские банки для миллионеров» журнала Forbes, стал лучшим по результатам исследования Frank RG Private Banking Rating и по версии журнала Global Finance.

В 2018 году подразделение Сбербанка в третий раз получило награду авторитетного журнала Euromoney, став лучшим сразу в двух номинациях: Investment Banking Capabilities («Возможности инвестиционно-банковского обслуживания») и Innovative Technology — Client Experience («Инновационные технологии — опыт работы с клиентами»).

Sberbank Private Banking — подразделение блока корпоративно-инвестиционного бизнеса Сбербанка, которое занимается персональным обслуживанием состоятельных людей с активами от 100 млн рублей. Подразделение предоставляет клиентам доступ ко всем продуктам и услугам Группы Сбербанк, а также партнеров в России и за рубежом.