Первый клиент Альфа-Банка выиграл билет на финал ЧМ-2018

За 70 дней до Чемпионата мира по футболу FIFA 2018ТМ стало известно имя первого клиента Альфа-Банка, получившего билет на финальный матч предстоящего турнира. Им стала Анна Солодун из Москвы. Анна — одна из победительниц масштабной национальной промо-кампании, которую в феврале запустил Альфа-Банк. О победе ей лично по телефону сообщил главный спортивный комментатор страны — Виктор Гусев.

Церемония вручения прошла в «футбольном» отделении Альфа-Банка в центре Москвы. Виктор вручил сертификат на билет и лично поздравил победительницу с таким дорогим подарком, отметив, что даже не все журналисты смогут по аккредитации попасть на финал. «Финал — безусловно, самый ожидаемый матч турнира. Попасть на него хотят все. Но далеко не всем выпадает такой шанс. Даже с учетом высоких цен на билеты приобрести их крайне сложно, ведь весь мир хочет увидеть главную спортивную схватку 4 лет на финальном матче», — добавил Виктор Гусев.

«Я даже не думала, что получить билет так легко. Спасибо Альфа-Банку за такую возможность. Сначала, когда Виктор мне позвонил, я подумала, что это шутка. Но когда получила из его рук сертификат, была по-настоящему счастлива. Для человека, который никогда ничего не выигрывал, эта победа вдвойне приятна. В очередной раз убеждаюсь, как здорово быть клиентом Альфы», — поделилась впечатлениями Анна.

В рамках промо-кампании Альфа-Банка — официального банка турнира — любой клиент может получить билет на один из матчей ЧМ-2018. Призовой фонд акции — 3000 билетов на ЧМ и 5000 сувениров с символикой Чемпионата мира по футболу FIFA 2018ТМ, который впервые пройдет в России.

Участие в акции могут принять как текущие, так и новые клиенты Альфа-Банка — физические и юридические лица. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте fifa.alfabank.ru и выполнить одно из условий акции. Для физических лиц — совершить покупки на 15 000 руб. в месяц, открыть депозит или накопительный счет от 100 000 руб., либо оформить кредит от 200 000 руб. Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц — поддерживать оборот по эквайрингу более 3,5 млн рублей в течение двух недель, либо совершить покупки на сумму более 100 000 руб. в месяц.

Розыгрыши билетов и призов проходят еженедельно. Список победителей публикуется на сайте. Национальная промо-кампания «Альфа-Банка» — это реальная возможность получить билеты на лучшие матчи турнира ЧМ-2018, которых почти не осталось в продаже. Официальным рекламным лицом промо-кампании стал лучший футболист мира Лионель Месси. Акция продлится до 1 июня 2018 года.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 44,7 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 28,6 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,4 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2017 год составила 798 млн. долларов США.

По состоянию на 31 декабря 2017 года в Альфа-Банке обслуживается более 420 тыс. корпоративных клиентов и 14,3 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 762 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.

Чемпионат мира по футболу FIFA 2018TM — главное футбольное событие планеты, которое в 2018 году впервые в истории пройдёт в России. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России (Москва, Санкт—Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи, Екатеринбург). В финальном турнире Чемпионата мира FIFA 2018TM года, который состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года, примут участие 32 команды. http://ru.fifa.com