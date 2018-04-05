Более 55 тысяч рублей штрафов выплатил житель Иркутской области, чтобы продать Land Cruiser

Должник оплатил задолженность после вынесения судебным приставом постановления о запрете на проведение регистрационных действий в отношении транспортного средства.

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В рамках исполнительного производства судебным приставом Усть-Кутского районного отдела судебных приставов вынесено постановление о запрете на проведение регистрационных действий в отношении автомобиля марки Toyota Land Cruiser, 1989 года выпуска, находящегося в собственности у должника.

Сумма задолженности гражданина перед кредитной организацией составила 53 тыс. рублей. Кроме того, за ним числилось два штрафа за нарушения правил дорожного движения на сумму 2,5 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области.

При обращении в ГИБДД для оформления сделки купли-продажи машины должнику было отказано. Гражданин В. сразу же явился к судебным приставам и оплатил задолженность в полном объеме. Ограничения в отношении транспортного средства должностным лицом Управления были отменены.