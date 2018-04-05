Первые лесные пожары в Приангарье могут начаться уже с середины апреля‍

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко провел областное совещание о подготовке региона к пожароопасному сезону 2018 года. К обсуждению готовности сил и средств пожаротушения, а также всех причастных ведомств и систем были приглашены представители министерства лесного комплекса Иркутской области, ГУ МЧС по Иркутской области, Добровольной пожарной охраны, ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», гидрометцентра, военных лесничеств и службы гостехнадзора.

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– Вопрос подготовки к пожароопасному сезону находится на особом контроле областного Правительства, при проведении всех подготовительных мероприятий нам необходимо учесть опыт и ошибки прошлых лет. Во-первых, нужно продолжить практику патрулирования территорий в местах массового скопления людей как на территории лесного фонда, так и на прилегающих землях. Во-вторых, организовать более широкое информирование населения о запрете поджогов сухой растительности и мерах пожарной безопасности, – сказал Сергей Левченко, открывая совещание.

Министр лесного комплекса региона Сергей Шеверда в своем докладе указал, что после совместных с гостехнадзором проверок, готовность техники к пожароопасному сезону составляет 98,5%. Кроме того, министр отметил готовность ведомства к финансовому обеспечению работ по пожаротушению и авиапатрулированию, а также предложил продолжить выполнение мер, признанных эффективными в 2017 году, сообщает пресс-служба Правительства региона.

– В связи с большим количеством возгораний, возникающих на землях иных категорий, необходимо назначить ответственных за организацию работ по выполнению мер пожарной безопасности и тушения пожаров на неиспользуемых землях, в том числе сельскохозяйственного назначения. Также для недопущения граждан в леса в период действия особого противопожарного режима, в дни с высоким классом пожарной опасности, необходимо продолжить практику по выставлению постов и контрольно-пропускных пунктов совместно с полицией и отработать на практике механизм приостановки действия договорных отношений с арендаторами лесных участков, невыполняющих противопожарные мероприятия, – сообщил Сергей Шеверда.

Начальник Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Азат Насыров сообщил, что во второй декаде апреля начнется постепенное повышение классов пожарной опасности в лесах до третьего уровня, а средняя температура в мае ожидается на 1-3 градуса выше средних многолетних значений.