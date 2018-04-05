За хищение более 3,5 млн рублей осудили чиновника в Иркутской области

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Два года лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штраф в 200 тыс. рублей назначил Чунский районный суд бывшему сотруднику администрации Чунского района, который похитил более 3,5 млн рублей из бюджета Иркутской области.

Как сообщает 4 апреля 2018 года пресс-служба суда, мужчина совершил преступление, занимая пост главного специалиста отдела по предоставлению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг финансового управления администрации. Установлено, что чиновник вносил заведомо ложные сведения в реестры получателей субсидий.

В судебном заседании подсудимый признал вину, раскаялся, частично возместил причиненный ущерб.