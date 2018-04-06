Оксана Лобова: Региональный госсектор – в зоне особого внимания Сбербанка

Региональный госсектор вошел в зону особого внимания Сбербанка. С 2016 года банк стремится оказывать максимальное содействие не только бизнесу, но и госучреждениям: детским садам, больницам, унитарным предприятиям и различным бюджетным учреждениям. Каким образом и на каких условиях банк финансирует госструктуры? Выгодно ли это Сбербанку? Об этом рассказывает заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка Оксана Лобова.

Первопроходцы в кредитовании РГС

2017 год стал годом перемен по работе с клиентами регионального госсектора (РГС). На данный момент в Байкальском банке на всех территориях насчитывается около 15 тыс. клиентов с долей государства более 50 %. Сбербанк разработал большое количество продуктов для данного сегмента: кредитование бюджетных учреждений, быстрые гарантии регионального госсектора и многие другие. На 2018 год также запланированы значительные изменения. Планируется ввести лизинг в сфере здравоохранения, создать коробочные решения ГЧП в водоснабжении, благоустройстве городов, твердые коммунальные отходы, упростить кредитование субъектов РФ и муниципальных образований.

Оксана Лобова: «В части кредитования в 2017 году нам удалось достичь хороших результатов. Портфель по этому направлению вырос с 13 млрд руб. до 17 млрд руб. Это касается не только предприятий, принадлежащих государству, но и бюджетных учреждений. В этом направлении Банк является первопроходцем. Многие бюджетные учреждения, которые оказывают услуги на коммерческой основе, не имеют возможности развивать свою материально-техническую базу для повышения качества оказываемых услуг и расширения перечня. Исторически все снабжение учреждений осуществляется из бюджетов различных уровней. Банк дает дополнительный источник – кредитование, источником погашения которого выступают коммерческие доходы учреждений. В первую очередь это касается сферы здравоохранения. Имея финансовую поддержку, многие лечебные учреждения способны составить конкуренцию коммерческим предприятиям. За 2017 год банк профинансировал 3 лечебных учреждения. Успешно это направление развивается в республике Бурятия. На этот год мы планируем расширить количество таких клиентов».

В выигрыше остаются все стороны: клиент развивает свою базу и улучшает качество обслуживания, бюджет получает альтернативный источник финансирования потребностей бюджетных учреждений, а жители – новые качественные услуги.

Лизинг дошел до госсектора

По направлению услуг лизинга для здравоохранения отдельно стоит отметить существенные изменения: в июле 2017 года вступили в силу поправки в Федеральный закон от 03.04.2017 N 56-ФЗ, уточняющие особенности обложения НДС медицинских изделий. Раньше была проблема: лизинговая схема не могла использоваться для учреждений, поскольку на товары и услуги по ней не начисляется НДС. Сейчас ситуация принципиально изменилась.

Оксана Лобова: «Мы надеемся, что, благодаря поправкам, лизинг уже в этом году будет востребован в здравоохранении. Сейчас мы отрабатываем первые сделки с лечебными учреждениями. Также в 2017 году мы разработали продукт для клиентов, работающих в сфере закупок, и предложили лизинговую линейку, состоящую из 3-х продуктов. Первый – ‘Фабрика’, по которому решение принимается в течение пары дней, суммы финансирования достигают 24 миллионов рублей. Второй – ‘Конвейер’, по которому можем выдавать суммы до 150 миллионов рублей в течение 1-2 недель. Третий – ‘Классический лизинг’, по которому выдаем более 150 миллионов рублей. Мы видим большой неудовлетворенный спрос систем массового обслуживания в оборудовании и транспорте.

Гарантийная поддержка

В 2017 году Сбербанк запустил еще один новый продукт – Гарантии регионального госсектора. Несмотря на то, что клиенты Сбербанка – это в основном коммерческий сектор, для выполнения контрактов для монополистов, согласно Федеральному закону N 223-ФЗ, требуется банковская гарантия.

Оксана Лобова: «Как правило, гарантия требуется в небольших суммах: 100-200 тысяч рублей. Чтобы упростить процесс, мы сделали для клиентов по суммам до 20 миллионов рублей предоставление гарантии в течение восьми часов».

Коробочные решения для ГЧП

Рынок государственного частного партнерства (ГЧП) в России развивается уже 10 лет. Основная проблема в том, что вхождение в концессию – это трудозатратный процесс и для банка, и для инвестора. Все проекты уникальны, под каждый нужно разрабатывать финансовую модель. Например, консалтинговые услуги по подготовки проекта могут стоить от 20 до 30 миллионов рублей. Инвестор должен потратить такие деньги, чтобы понять, присоединяться ему к проекту или нет.

Оксана Лобова: «Это приемлемо при больших проектах с миллиардным бюджетом, но не приемлемо при небольших проектах. Чтобы удешевить процесс вхождения в концессию, банк разрабатывает коробочные решения: стандартное условия, на основании которых банк готов финансировать концессионные проекты. Это позволяет инвесторам существенно снизить издержки, связанные с подготовкой проектов. Сейчас банк отрабатывает несколько проектов в сфере теплоснабжения».