Новости

322 млрд рублей потратили жители Иркутской области на товары в 2017 году

5 апреля 2018

За 2017 год жителям Иркутской области продано товаров на 322 млрд рублей, на 1,7% больше, чем в предыдущем году. Больше половины (54%) всех продаж приходится на непродовольственные товары, их объем вырос за год на 1,4%. Продажа пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий увеличилась более заметно  на 2,1%. Об этом 5 апреля сообщил Иркутскстат.

Магазины

<p>Фото: finobzor.ru</p>

Фото: finobzor.ru

Значительную часть товаров (53%) реализовали представители малого бизнеса (практически поровну – индивидуальные предприниматели и малые предприятия). Однако по сравнению с 2016 годом они допустили снижение продаж (каждая группа – на 0,3%). Крупные и средние организации укрепили свои позиции, достигнув роста на 3,2% и обеспечив 43% оборота розничной торговли. Продажа товаров на рынках и ярмарках, увеличившись на 12,5%, остается небольшой (5% общего объема).

Активно развивались розничные торговые сети – расширялись торговые площади, открывались новые супермаркеты, дискаунтеры. В результате их оборот увеличился на 17,5% и превысил четверть (27%) от всей продажи товаров населению (в 2016 г. – 24%).

В среднем за год каждому жителю области продано товаров на 133,8 тыс. рублей (по 11,1 тыс. руб. в месяц).

Общепит

<p>Фото: bigvill.ru</p>

Фото: bigvill.ru

Оборот общественного питания увеличился за год на 5,4% и составил 14,2 млрд рублей. Как и в розничной торговле, на этом поприще доминирует малый бизнес: больше половины оборота (54%) обеспечили малые предприятия, а вместе с индивидуальными предпринимателями – почти две трети. Доля крупных и средних организаций – 35%. По сравнению с предыдущим годом все типы хозяйствующих субъектов достигли роста.

Каждый житель Приангарья потратил на общепит в среднем по 5919 рублей (493 руб. в месяц).


<p>Фото: finobzor.ru</p> <p>Фото: bigvill.ru</p>
/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Черный понедельник
«Русалу» закрывают доступ к LME
Нет повода для беспокойства?
Обвал рубля сказался на микроволновках и планшетах
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании