322 млрд рублей потратили жители Иркутской области на товары в 2017 году

За 2017 год жителям Иркутской области продано товаров на 322 млрд рублей, на 1,7% больше, чем в предыдущем году. Больше половины (54%) всех продаж приходится на непродовольственные товары, их объем вырос за год на 1,4%. Продажа пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий увеличилась более заметно – на 2,1%. Об этом 5 апреля сообщил Иркутскстат.

Магазины

Фото: finobzor.ru

Значительную часть товаров (53%) реализовали представители малого бизнеса (практически поровну – индивидуальные предприниматели и малые предприятия). Однако по сравнению с 2016 годом они допустили снижение продаж (каждая группа – на 0,3%). Крупные и средние организации укрепили свои позиции, достигнув роста на 3,2% и обеспечив 43% оборота розничной торговли. Продажа товаров на рынках и ярмарках, увеличившись на 12,5%, остается небольшой (5% общего объема).

Активно развивались розничные торговые сети – расширялись торговые площади, открывались новые супермаркеты, дискаунтеры. В результате их оборот увеличился на 17,5% и превысил четверть (27%) от всей продажи товаров населению (в 2016 г. – 24%).

В среднем за год каждому жителю области продано товаров на 133,8 тыс. рублей (по 11,1 тыс. руб. в месяц).

Общепит

Оборот общественного питания увеличился за год на 5,4% и составил 14,2 млрд рублей. Как и в розничной торговле, на этом поприще доминирует малый бизнес: больше половины оборота (54%) обеспечили малые предприятия, а вместе с индивидуальными предпринимателями – почти две трети. Доля крупных и средних организаций – 35%. По сравнению с предыдущим годом все типы хозяйствующих субъектов достигли роста.

Каждый житель Приангарья потратил на общепит в среднем по 5919 рублей (493 руб. в месяц).