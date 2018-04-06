Максим Шеин: «Весь мир должен лежать у ног российского инвестора» (видео)

Сегодня на инвестиционном рынке главенствуют два тренда. Инвесторы начинают уходить от сберегательных инструментов, которые уже не дают адекватной доходности, и переходят к настоящим инвестициям.Что это за инструменты и каким образом они могут поднять инвестиционный капитал, главный инвестиционный стратег ФГ БКС Максим Шеин рассказал на конференции в Иркутске.

«Инвесторы стараются вкладывать деньги не только в России, но и по всему миру. И вовсе не потому, что они – фанаты американского доллара и британского фунта, – утверждает Максим Шеин. – Просто инвестиции, точно также, как образование, спорт или наука, не могут принадлежать какой-то одной стране, они не могут замыкаться географически. Весь мир должен лежать у ног российского инвестора».

Подробнее – в нашем видео.