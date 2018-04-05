Фестиваль «Джаз на Байкале» откроется музыкальным шествием

XIII Международный фестиваль «Джаз на Байкале» откроется музыкальным шествием. Оно пройдет 6 апреля в 130-м квартале Иркутска. Исполняя композиции музыканты пройдут в ТРК «Модный квартал», где состоится импровизированный концерт. На сцене выступят основатель продюсерского центра «Джаз на Байкале» Александр Филиппов, вокалист из США Квентин Мур, джазовый квартет из Франции French’Necy Quartet, иркутские ансамбли «Доктор Джаз» и «Шорохи», а также участники детского конкурса Jazz Kids – вокалистка Оксана Михеева и инструментальный ансамбль Jazz Friends. Стать зрителями могут все желающие. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Иркутской области.

Музыкальный фестиваль «Джаз на Байкале» пройдёт с 6 по 9 апреля. В его рамках 8 апреля в концертном зале Иркутской областной филармонии состоится благотворительный концерт для людей с ограниченными возможностями здоровья «У добра нет границ». 7 апреля в школе искусств № 5 пройдут прослушивания X детско-юношеского конкурса Jazz кids. Награждение и выступление финалистов состоится 9 апреля в Иркутском областном музыкальном театре им. Н.М. Загурского. Вход на концерт свободный.

– Программа Фестиваля Джаз на Байкале 2018 года включает выступления двух сильнейших американских музыкантов – солистки Клаудии Элиаза и музыканта Квентина Мура, исполнителей из Франции, Германии и Санкт-Петербурга. Это говорит о том, что культура вне политики, что у музыки нет границ, и мы рады наслаждаться творчеством артистов в Сибири, – сказала заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Ольга Аксаментова.

Организаторами фестиваля выступили Правительство Иркутской области, министерство культуры и архивов Иркутской области, администрация города Иркутска, Иркутский областной музыкальный театр им. Н.М. Загурского и продюсерский центр «Доктор Джаз».