МЧС: талые воды отведены от половины участков в Хомутово

Фото: 38.mchs.gov.ru

Почтиполовина подтопленных талыми водами приусадебных участков в селе Хомутово Иркутского района снята с контроля ввиду устранения проблемы. Об этом сообщает оперативная группа ГУ МЧС России по Иркутской области.

Работы по восстановлению дренажной системы на территории подтопленных участков продолжаются – за сутки расчистили и углубили более 300 метров. Завезено 10 машин гравия для укрепления насыпи из глины и песчано-гравийной смеси, выкопано более 700 метров дополнительных обводные каналов, откачено более 600 тонн воды, дополнительно установлены 2 мотопомпы.

«У меня с участка практически все ушло, остальное в моих силах, главное – вода уходит, есть результат. Поражает тот факт, что многие односельчане предпочли просто отсидеться дома, вместо того, чтобы выйти и помогать МЧС и администрации! Я пострадал не столько от талой воды, сколько от равнодушия и халатности соседей, которые нарушили дренажную систему и довели до крайности эту ситуацию. Если на вашей улице работают спасатели или коммунальные службы, надо не в окно за ними наблюдать, а брать лопату и помогать. Только сообща можно решать подобные проблемы и начинать надо заранее: администрации надо запланировать мероприятия и привлекать к ним население», – местный житель Александр.

По данным мониторинга в том числе с помощью беспилотных летательных аппаратов с 22 участков из 53 вода отведена, на остальных объектах продолжается оказание адресной помощи. Улучшению ситуации способствует и метеорологический фактор. Однако говорить о снятии проблемы преждевременно, ситуация останется на контроле Главного управления до полной стабилизации обстановки.