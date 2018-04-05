Более 300 километров федеральных автодорог отремонтируют в Иркутской области в 2018 году

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Прибайкалье» в строительном сезоне 2018 года отремонтирует более 300 километров дорог, 83 км из них – капитально. Об этом сообщают в пресс-службе управления.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Прибайкалье"

«В этом году мы рассчитываем привести в нормативное состояние 44 объекта в Иркутской области – это 308 км федеральных трасс и 408 м искусственных сооружений. На эти цели из федерального бюджета выделено порядка 9 млрд рублей», – отметил начальник учреждения Николай Рейнет.

Наибольший объем работ придется на трассу Р-255 «Сибирь» – более 130 км этой автодороги приведут в нормативное состояние, дорожники капитально отремонтируют шесть участков общей протяженностью 48 км в Ангарском, Зиминском, Тайшетском и Нижнеудиском районах области.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Прибайкалье"

В этом году обновят и автодорогу А-331 «Вилюй», соединяющую Иркутскую область и Республику Саха (Якутия). До конца строительного сезона планируют отремонтировать 135 км и защитить слоями износа более 31 км федеральной трассы. Наряду с работами по обновлению дорожного покрытия, будет построено 8 км линий электроосвещения. До 2020 года обслуживаемый Упрдор «Прибайкалье» участок трассы будет полностью соответствовать всем нормативным требованиям.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Прибайкалье"

Приоритетным проектом для федеральных дорожников остается строительство автомобильной дороги Р-258 «Байкал» на участке км 47– км 55 в Шелеховском районе. После окончания работ 10 -километровый отрезок будет соответствовать параметрам II технической категории (сейчас – IV): ширина проезжей части увеличится и составит 7,5 м. Реализация проекта позволит не только спрямить опасные ненормативные радиусы поворотов, крутые спуски и подъемы, увеличить пропускную способность участка трассы – с 6 тыс. до 14 тыс. автомобилей в сутки, но и ликвидировать очаг аварийности.

Для обеспечения безопасности дорожного движения будет установлено металлическое барьерное ограждение, сигнальные столбики, дорожные знаки, а также предусмотрено устройство 7-километровой дополнительной полосы на подъем и двух площадок отдыха. Работы будут производиться в несколько этапов. В этом году дорожники подготовят территорию для строительства: переустроят и перенесут инженерные сети, попадающие в зону реконструкции, расчистят полосы отвода от леса и кустарника, смонтируют искусственные сооружения. Реконструкцию участка трассы Р-258 «Байкал» планируется завершить в 2020 году.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Прибайкалье"

Также в нормативное состояние в дорожно-строительном сезоне приведут 9 искусственных сооружений. Специалисты устроят на объектах новую дорожную одежду, обновят подходы к сооружениям, приведут в порядок береговые и промежуточные опоры и пролетные строения.

В 2018 году ФКУ Упрдор «Прибайкалье» продолжит строительство линий искусственного электроосвещения. В этом году планируется ввести в эксплуатацию более 20 км, в том числе освещенными станут населенные пункты Булюшкина, Кимильтей, Целинные земли, Гуран, Тэмь, участки в черте города Братска и между Иркутском и поселком Шароны. Кроме того, будет установлено более 30 км металлического барьерного ограждения, один светофорный объект и на 15 пешеходных переходах дорожные знаки продублируют над проезжей частью.