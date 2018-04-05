РУСАЛ ввел в эксплуатацию новое месторождение бокситов в Коми с запасами около 65 млн тонн

ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о начале добычи бокситов на Верхне-Щугорском месторождении (Княжпогостский район Республики Коми). Балансовые запасы нового месторождения составляют около 65 млн тонн руды, срок отработки актива – более 20 лет.

Фото: utimenews.org

В торжественной церемонии добычи первой тонны руды приняли участие заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Евгений Киселев, глава Республики Коми Сергей Гапликов и президент ОК РУСАЛ Владислав Соловьев.

Ввод месторождения в эксплуатацию является результатом реализуемой компанией стратегии по наращиванию минерально-сырьевой базы на «Боксите Тимана». В середине марта 2018 года на Вежаю-Ворыквинском месторождении была добыта 40-миллионная тонна бокситов, и запасы актива заканчиваются. Для сохранения стабильного уровня добычи компания РУСАЛ инвестировала в развитие производства в Республике Коми в период 2016-2017 гг. более 3 млрд рублей, в том числе на приобретение горнодобывающего оборудования, строительство рудника, дорог, инфраструктурных и вспомогательных объектов и выполнение горно-капитальных работ.

В 2018 году «Бокситом Тимана», единственным в России предприятием, где добыча боксита ведется открытым способом, запланировано строительство и ввод в эксплуатацию очистных сооружений карьерных вод, автомобильной дороги, склада ТМЦ, столовой на 100 мест, нового жилого модуля на 80 мест, ангара для ремонта тепловозов на станции Чиньяворык-промышленный и ряда других объектов инфраструктуры.

«Сегодняшнее событие имеет стратегическое значение для обеспечения стабильного развития одного из крупнейших предприятий Республики Коми на многие годы вперед и, следовательно, всего региона. При этом компания РУСАЛ не только инвестирует в развитие производства, но и реализует на территории региона ряд проектов в социальной, культурной и спортивной областях. В рамках подготовки к столетию нашей республики при поддержке РУСАЛа запланировано строительство современного социокультурного центра в поселке Чиньяворык Княжпогостского района. На лыжном стадионе имени Раисы Сметаниной благодаря компании появилось новое информационное табло. В Сыктывкаре и Ухте впервые в середине марта прошел «РУСАЛ Фестиваль». Уверен, такое взаимовыгодное сотрудничество будет продолжено», – отметил глава Республики Коми Сергей Гапликов.

«Начало добычи на Верхне-Щугорском месторождении открывает новую страницу в истории «Боксита Тимана». Балансовые запасы Верхне-Щугорского рассчитаны более чем на 20 лет интенсивной добычи, что обеспечит не только стабильную работу предприятия РУСАЛа в Коми на долгие годы вперед, но и новые рабочие места для жителей республики, а также вклад в социально-экономическое развитие всего региона. Мы признательны руководству Коми за поддержку наших инициатив как в решении стратегических вопросов укрепления промышленного потенциала республики, так и при реализации культурных и спортивных проектов. Один из приоритетов РУСАЛа – расширение собственной сырьевой базы, поэтому компания продолжит инвестировать в развитие производственных мощностей предприятия», – отметил президент ОК РУСАЛ Владислав Соловьев.

Предприятие «Боксит Тимана» было основано в 1992 году и занимается освоением бокситовых месторождений на Среднем Тимане. По итогам 2017 года произведено 3,2 млн тонн товарной продукции, что на 3,2% больше, чем в 2016-м. «Боксит Тимана» поставляет сырье для одного из старейших российских глиноземных предприятий – Уральского алюминиевого завода (г. Каменск-Уральский, Свердловская обл.).