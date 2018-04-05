Евгений Орачевский: новые механизмы финансирования станут источником инфраструктурного развития Иркутской области

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Министр экономического развития Иркутской области Евгений Орачевский совместно с представителями федеральных и региональных ведомств принял участие в коллегии Министерства экономического развития Российской Федерации, которую провел Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Иркутской области.

– Потенциал так называемого восстановительного роста после очередного витка кризиса нами исчерпан. Но появились новые возможности, которые необходимо использовать. Меняется и мировой технологический ландшафт, возникают новые технологии, новые продукты, самое главное – нужно искать для себя новые рынки, – сказал Дмитрий Медведев.

Значительную роль в увеличении инвестиционной активности должна сыграть повестка инфраструктурного развития России. Она объединит все ключевые элементы: развитие магистральной опорной инфраструктуры, крупных городов, небольших населенных пунктов и региональной системы коммуникаций.

По словам министра экономического развития Иркутской области Евгения Орачевского, сегодня вопрос развития инфраструктуры приобретает всю большую актуальность, и реализация этого федерального тренда станет источником роста экономики Иркутской области.

– Развитие экономического потенциала Иркутской области возможно за счет не только бюджета, но и частного капитала. Например, нашему региону необходимо построить дорогу, мост или ЛЭП. В бюджете средства не заложены, но есть твердая уверенность в том, что строить нужно сейчас, не откладывая. В такой ситуации мы можем обратиться к частным компаниям с взаимовыгодным предложением, – инвестировать в строительство, – рассказывает Евгений Орачевский. – Отсутствующая инфраструктура в виде дорог и инженерно-технических сетей или их низкое качество – это серьезный барьер, сдерживающий экономический рост региона. Иными источниками финансирования инфраструктурных проектов станут такие новые решения, как «Фабрика проектного финансирования» от ВЭБа и инфраструктурная ипотека.

По словам министра, «Фабрика проектного финансирования» будет предоставлять финансирование на срок до 20 лет и на сумму от трех млрд руб. Предполагается, что процентная ставка будет минимальной в том числе за счет субсидирования из бюджета.

Что касается инфраструктурной ипотеки, то частный инвестор сможет кредитовать регион по привлекательным для него ставкам, получая гарантированный ежегодный доход. Соответственно, объект строительства будет покупаться регионом в кредит под гарантии в виде регулярных выплат из бюджета или иных источников, например, за счет средств пользователей этого объекта – фактических выгодоприобретателей.

Новое качество инфраструктуры повлечет снижение издержек для бизнеса, увеличит возможности реализации новых инвестиционных проектов, повысит качество и уровень жизни российских граждан – ключевых условий для сохранения, развития и наращивания человеческого капитала.