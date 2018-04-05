Специалисты энергообъектов En+ Group активно готовятся к прохождению весеннего паводка

На тепловых и гидроэлектростанциях компании En+ Group (Иркутской, Братской и Усть-Илимской) созданы паводковые комиссии, реализуется комплекс мер для обеспечения безаварийной работы предприятий в период прохождения весеннего половодья.

Фото: живая-ангара.рф

В частности, на ГЭС проведены плановые ремонты и подготовлено основное оборудование, проверяются затворы водосливных частей плотин и ливнестоки, осуществляются комиссионные обследования зданий и сооружений.

В связи с повышенными снегозапасами (по оценке Росгидромета в среднем по Иркутской области 150 % нормы) и прогнозом температуры на апрель 2018 года на 1-2°С выше прошлогодних значений, ведется подготовка к приему талых вод на золошлакоотвалах ТЭЦ компании En+ Group, ежедневный мониторинг уровня вод, состояния ограждающих и разделительных дамб, дренажей, водосбросных колодцев.