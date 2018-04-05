Погрузка на ВСЖД за три месяца 2018 года снизилась на 4,3% до 15,3 млн тонн

По итогам работы Восточно-Сибирской железной дороги в январе-марте 2018 года показатель погрузки достиг 15,3 млн тонн. Отставание от аналогичного показателя 2017 года составило 4,3%.

По сравнению с прошлогодними значениями произошло увеличение погрузки промышленного сырья на 76%, цветных металлов – на 12,4% и каменного угля – на 5%.

По ряду номенклатур отмечено снижение. Так погрузка железной руды снизилась – на 52,3%, нефтяных грузов – на 12%, химикатов – на 9,7%, строительных грузов – на 6,8%, бумаги – на 6,2% и продукции предприятий лесопромышленного комплекса – на 6%.

В марте на станциях Восточно-Сибирской железной дороги погружено 5,4 млн тонн различных грузов – это на 3,5% меньше, чем в марте прошлого года.

Грузооборот тарифный с учетом оплачиваемого порожнего пробега вагонов иных собственников за три месяца текущего года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,5% и составил 66,786 млрд ткм.

Отметим, что 31 марта 2018 на Восточно-Сибирской железной дороге был поставлен исторический рекорд суточного грузооборота, который превысил 664,4 млн ткм.