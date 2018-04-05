Азиатско-Тихоокеанский банк награжден дипломом РА «Эксперт»

Азиатско-Тихоокеанский банк награжден дипломом РА «Эксперт» - «За активное участие в развитии Дальневосточного федерального округа». Награждение проводилось в рамках XIII Ежегодной конференции «Финансы растущему бизнесу», которая прошла 4 апреля в Москве.

Организатором мероприятия традиционно выступило рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) при поддержке Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы и Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы. В конференции приняли участие более 160 делегатов: лидеры рынка кредитования МСБ, представители банков, органов власти и институтов развития, лизинговых и факторинговых компаний; субъекты МСБ.

Азиатско-Тихоокеанский банк на мероприятии представлялиДенис Афонин, директор департамента по работе с корпоративными клиентами, и Виталий Игумнов, руководитель управления методологии и разработки продуктов.

Комментирует Денис Афонин: «АТБ – один из крупнейших региональных банков России. Наша филиальная сеть объединяет 200 подразделений в 19 регионах. Работа в ДФО – одно из приоритетных направлений деятельности нашего банка. За более чем 25 лет работы АТБ стал по-настоящему домашним банком для жителей Дальнего Востока и Сибири, благодаря отличному знанию региональных особенностей. Мы благодарны авторитетному рейтинговому агентству за столь высокую оценку нашей работы и уверены, что наше активное развитие в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах продолжится и в будущем».

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) — крупнейший частный банк Сибири и Дальнего Востока, основан в 1992 году. АТБ предоставляет полный комплекс банковских продуктов и услуг для физических и юридических лиц. Филиальная сеть АТБ включает 200 подразделений в 108 населенных пунктах в 19 регионах страны. Головной офис банка располагается в Благовещенске (Амурская область).

По данным на 01.04.2017 по размеру чистых активов АТБ занимает 54-е место в рэнкинге крупнейших российских банков «Интерфакс-100». По данным на 01.08.2017 года собственный капитал АТБ составляет 12,5 млрд рублей, чистые активы - 134,4 млрд рублей. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №1810 выдана Банком России 4 августа 2015 года. АТБ входит в Систему страхования вкладов.