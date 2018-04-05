Аналитики McKinsey советуют построить в Приангарье завод по производству санитарно-гигиенических изделий из целлюлозы и тарного картона

Проект стратегии развития лесопромышленного комплекса Иркутской области до 2030 года обсудили на заседании Совета по вопросам развития лесной отрасли региона, которое провел министр лесного комплекса Сергей Шеверда.

Осенью 2017 года на встрече губернатора Сергея Левченко с партнерами консалтинговой компании McKinsey & Company было решено разработать стратегию развития лесного комплекса для дополнения общей стратегии развития региона. Для этого компания заключила договор с Агентством инвестиционного развития Иркутской области. Первый этап проекта заключался в формировании рабочей группы, сборе данных о текущем состоянии лесной отрасли и создании проекта Стратегии.

- Принятие стратегии поможет нам определить пути, куда необходимо развиваться. Например, в следующие семь лет в Европе ожидается рост рынка пеллетов на 41 %, в Азии на 61%. От таких данных могут отталкиваться производители при выборе того вида продукции, который необходимо развивать. Также мы будем определять соответствие приоритетных инвестиционных проектов этой стратегии, - сообщил Сергей Шеверда.

Сейчас, во время второго этапа специалисты McKinsey & Company провели аналитику и разработали ключевые мероприятия, которые помогут повысить уровень развития отрасли. Одной из основных проблем ЛПК Иркутской области названо преобладание первичной переработки. В частности, по мнению аналитиков в Приангарье будет рентабельным строительство завода по производству санитарно-гигиенических изделий из целлюлозы, выпуск тарного картона в связи с повышением его спроса на рынке Китая, пеллетов и других видов продукции. Формирование итогового документа и согласование его с ключевыми представителями отрасли планируется начать в мае 2018 года.