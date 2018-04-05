Руслан Болотов предложил поторопиться с выходом на площадки, где строится жилье взамен аварийного

Строительный процесс на площадках, где возводится жилье взамен аварийного, должен начаться сразу, как позволят погодные условия. Об этом заявил сегодня на заседании оперативного штаба по ликвидации аварийного жилищного фонда в Иркутской области первый заместитель Губернатора – председатель Правительства региона Руслан Болотов. В заседании приняли участие представители Прокуратуры и Правительства региона, главы муниципалитетов, где есть проблемы со сроками исполнения Указа Президента РФ № 600.

На сегодняшний день из общего объема аварийного жилья в Иркутской области, признанного таковым на 1 января 2012 года, – это 550,4 тыс. кв метров – расселено 520, 54 тыс. кв м, что составляет 95% от запланированного объема. Переселено 30,9 тыс. граждан. Еще 1,7 тысяч граждан продолжают проживать в не расселённом фонде в 29,9 тыс. кв метров. Большая часть из всего объема приходится на город Братск, где не достроены девять многоквартирных домов ООО «СтройСпецГрупп». В отношении подрядчика ведутся следственные действия.

– Мы не можем ждать окончания всех процессуальных действий. Необходимо как можно раньше выходить на площадки и завершать строительство. Для этого администрации Братска необходимо провести инвентаризацию и определить объемы, которые необходимо достроить для выполнения программы. Кроме того, при содействии минстроя подготовить предложения по скорейшей передаче данных объектов в муниципальную собственность. Я надеюсь на поддержку прокуратуры в этом вопросе, потому что стройкомпания не выполнила свои обязательства, и как мы видим, уже не выполнит, а работу завершить необходимо. Люди должны переехать в новое жилье в этом году, - подчеркнул Руслан Болотов.

Председатель Правительства также сообщил, что в ближайшее время планирует в составе комиссии из представителей министерства строительства, стройнадзора и прокуратуры посетить Братск для оценки ситуации на месте, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Также на заседании штаба обсудили ситуацию в поселке Магистральном, где из 111 семей 55 не переехали еще в новые дома; в Бодайбинском районе 33 семьи жду переселения, а в Усть-Куте – 102 семьи. При этом в последнем муниципалитете все дома построены, есть ряд замечаний стройнадзора, которые местные власти и застройщики обещают устранить в ближайшие месяцы.

- Мы обязаны в этот строительный сезон все вопросы, которые связаны с исполнением 600-го Указа Президента, закрыть. Мы реализовали колоссальный объем переселения – более 520 тысяч, поэтому сейчас вопрос стоит в применении ресурсов и реализации механизмов. С 2019 года в стране начинается новая программа по расселению аварийного жилого фонда. Поэтому нам необходимо оперативно и слаженно решить все вопросы предыдущего периода, - подытожил председатель Правительства.