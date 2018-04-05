Александр Сорокин назначен Управляющим филиалом Банка УРАЛСИБ в Новосибирске

Исполнительным директором, Управляющим филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске назначен Александр Сорокин.

Александр Владимирович Сорокин родился в г. Новокузнецке Кемеровской области. Имеет два высших образования. В 1992 году окончил Сибирский государственный металлургический институт имени Серго Орджоникидзе (сейчас - Сибирский государственный индустриальный университет) по специальности «металлургия черных металлов». В 2008 году получил диплом Кемеровского государственного университета по специальности «экономист».

Банковскую карьеру начал в 1996 году. В Банке УРАЛСИБ - более 15 лет. В апреле 2006 года назначен Заместителем управляющего филиалом Банка УРАЛСИБ в г. Кемерово. В 2013 году возглавлил Кемеровскую территориальную дирекцию. С 4 апреля 2018 года – Управляющий Новосибирским филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+» Fitch Ratings, «B-» Standard&Poor’s и «B3» Moody’s Investors Service.

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 марта 2018 года насчитывает: 6 филиалов, 281 точку продаж, 1 471 банкомат, 528 платежных терминалов и 22 416 POS-терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.