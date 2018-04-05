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С начала года с территории Приангарья выдворено 250 нарушителей миграционного законодательства

5 апреля 2018

С начала года подразделениями по вопросам миграции осуществлено около 2800 проверок мест концентрации иностранных граждан, проведены целевые проверочные мероприятия на объектах транспортной инфраструктуры, строительства, торговли.

Пресечено более 4800 административных правонарушений, связанных с пребыванием и проживанием иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, трудовой деятельностью иностранных работников. Сумма наложенных штрафов составила более 16 миллионов рублей.

С территории Иркутской области выдворено 250 иностранных граждан, нарушивших российское миграционное законодательство, 8 человек депортировано.


/ СИА /
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