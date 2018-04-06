Сбербанк снижает ставки для малого и среднего бизнеса, но этого недостаточно

Сбербанк объявил о снижении ставок для предприятий малого и среднего бизнеса с годовой выручкой до 60 млн руб. на 1–1,5 п.п.

По мнению Богдана Зварича, старшего аналитика ИК «Фридом Финанс», этот шаг выглядит логичным: снижение стоимости фондирования, обусловленное смягчением кредитно-денежной политики, позволяет банку предлагать более привлекательные условия потенциальным заемщикам. Также, скорее всего, в данном решении учтена высокая вероятность снижения ключевой ставки ЦБ на апрельском заседании еще на 0,25%.

Причем, на взгляд аналитика, до конца года ставка может опуститься до 6,5%, что даст толчок дальнейшему удешевлению кредитов как для бизнеса, так и для физических лиц. Дополнительным основанием для такого прогноза служит некоторая стабилизация российской экономики, что делает выдачу кредитов менее рискованным и позволяет Сберу снижать ставки.

Однако кредитные средства для предприятий МСБ по-прежнему довольно дороги, считает аналитик. Так, уже после понижения Сбербанк предлагает необеспеченные кредиты для развития бизнеса по ставкам чуть ниже 17%, а по кредитам на покупку недвижимости в коммерческих целях ставка составляет 13,9%. Кредита под залог недвижимого имущества или транспорта можно привлечь под 16,5%. Безусловно, такие уровни уже нельзя назвать заградительными, но фактически заимствования по-прежнему недоступны для большинства малых и средних предпринимателей. Кредит под такие проценты будет существенным бременем для бюджета компании, и по мнению аналитика, нельзя сказать, что его наличие может способствовать развитию бизнеса. Маловероятно, что компания будет способна сохранять рентабельность, позволяющую ей не только рассчитываться по кредиту, но и удовлетворять требованиям к доходности владельцев.

На взгляд эксперта, ставки по займам для МСБ продолжат снижаться до конца года, однако, для того чтобы они действительно стали способствовать развитию таких компаний, им надо опуститься в район 10–12%. Пока банки не готовы кредитовать небольшие предприятия под такой процент. Вполне возможно, что указанный диапазон ставок по кредитам для МСБ станет реальностью на горизонте трех лет.