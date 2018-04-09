Оксана Лобова: «Активность бизнеса восстанавливается»

На рынке кредитования крупного и среднего бизнеса наступила оттепель – это подтверждает руководство Сбербанка. Вместе со спросом на инвестиционные кредиты растет и кредитный портфель банка. Отчасти этому поспособствовали новые кредитные продукты, созданные в кризисное время специально для поддержки предпринимателей. Об этом рассказала Оксана Лобова, заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка.

Фото А. Федорова

Спрос на инвестиционные кредиты растет

Сбербанк существенно упростил кредитование для крупного и среднего бизнеса. В 2017 г. обновилась линейка кредитных продуктов банка. Появились такие услуги, как «Кредит за 1 день» и «Овердрафт за 1 день» (для кредитующихся клиентов), «СМАРТ-кредиты» (для клиентов, имеющих стабильно высокие обороты в Сбербанке), «Простые сделки» (для клиентов, относящихся к отраслям с приемлемым уровнем риска). Благодаря этому средний срок рассмотрения кредита сократился почти вдвое.

Оксана Лобова: «Если говорить объемах кредитования, можно отметить, что активность бизнеса восстанавливается, вместе с этим повышается и спрос на инвестиционные кредиты. Так, в прошлом году Байкальский банк профинансировал несколько инвестиционных проектов деревообрабатывающей отрасли в Иркутской области на общую суму 680 млн рублей. Кроме того, 1,02 млрд рублей было выдано предприятиям золотодобывающей промышленности в Забайкальском крае и Республике Бурятия. Мы также выдавали кредиты на проекты сельхозтоваропроизводителей: им было выдано 1,03 млрд рублей.

Фото А. Федорова

Кроме того, с привлечением кредитов Байкальского банка успешно реализуются проекты в других регионах России. Например, в Хабаровском крае был профинансирован свинокомплекс, а в Московской области на территории особой экономической зоны было профинансировано строительство фармацевтического завода.

Инвестпроекты в сфере строительства

Всего на инвестирование строительных проектов 2017-2018 гг. Байкальский банк Сбербанк выделил 7,297 млрд рублей. На территории банка за это время было построено жилье на сумму 4,101 млрд рублей, коммерческая недвижимость – на сумму 256 млн рублей. На объекты социальной инфраструктуры было потрачено 1,144 млрд рублей. Деятельность девелоперов под потоки коммерческой недвижимости была профинансирована на 1,796 млрд рублей.

Портфель по финансированию недвижимости Байкальского банка на 01 марта 2018 года составил 12,7 млрд рублей.

Оксана Лобова: «Также в 2017 году Сбербанк впервые в регионе в рамках строительного проекта компенсировал за счет кредита часть собственных средств застройщику. Высвободившиеся средства застройщик пустил на строительство новой блок-секции. Еще одним плюсом проекта стало то, что Банку не пришлось проводить повторную строительную экспертизу проекта второй аналогичной блок-секции, что также ускорило сроки принятия решения по кредиту».